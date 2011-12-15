-Atalay: Depremzedeler gelecek kışa konutlarında girecek ERCİŞ (A.A) - 15.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van ve Erciş'te 3 bin kalıcı konutun temellerinin atıldığını belirterek, ''Depremzedelerimiz gelecek kışa kalıcı konutlarında girecekler. Ağustos sonu olarak bunu planlıyoruz'' dedi. Erciş'te, Alkanat Konteyner Kenti'nde barınan depremzedelerle görüşüp ihtiyaçlarına ilişkin bilgi alan Atalay, kurulumu tamamlanan konteynerlerden 11'inin anahtarlarını depremzede ailelere teslim etti. Atalay, burada yaptığı konuşmada, Van ve Erciş'te depremzedelerin yaralarının sarılması için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Yeni inşa edilecek konut sayısının, yıkılması kesinleşecek konutların durumuna göre belirleneceğini belirten Atalay, şöyle devam etti: ''Şu anda 3 bin konutun ihalesi yapıldı ve temeli atıldı. Çalışmalarına başlanan kalıcı konutların 1400'ü Erciş'te, 1600'ü Van'da olacak. Geçen hafta TOKİ'ye Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olarak bir yazı daha yazdık. 'Erciş'te 5 bin, Van'da 10 bin konutun daha ihalesini yapabilirsiniz' dedik. Kesin sayılar her ne kadar kesin hasardan sonra belli olacaksa da şu anda çıkan sayılara göre çalışmaların erkenden başlaması için bu talimatları vermiş olduk.'' -Van ve Erciş'te konteyner kent çalışmaları- Atalay, Erciş'te 3 konteyner kent kurularak depremzedelerin 5 bin konteynerde barındırılmasının planlandığı bilgisini vererek, 1200 konteynerin kurulumunun tamamlanma aşamasına geldiğini anlattı. İlçede konteyner kentlerin kurulumunun bu ay tamamlanmasının hedeflendiğine işaret eden Atalay, şunları kaydetti: ''Van merkeze 9 bin konteyner planladık. Orada da konteynerlerin yerleşim alanları, altyapısı yapılıyor. Bu çok önemli bir yatırım. Burada su, atık su ve elektrik yapıldığı için zaman alıyor. Önümüzdeki haftanın başı itibarıyla Van'daki alanda da konteynerler yerleştirilmeye başlanacak. Köylerimizde bu pazar günü konteynerlerimiz tamamlanıyor. Yaklaşık 5 bin konteyner köylerimize geldi. Bu pazar sonuncular da gelmiş olacak. Köylerimizde ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımız konteynerlere yerleşmiş olacak.'' -''Çadır kentler boşaltılacak''- Atalay, çadır kentler boşaltılarak, vatandaşların tümünün konteynerlere yerleştirileceğini söyledi. Köylerde 3 bin 500 civarında ahırın yıkıldığını dile getiren Atalay, ''Buraya gelirken helikopterden köyleri izledim. Hayvanlarımız kurulumu tamamlanan çadır ahırlara yerleştirilmiş durumda. Köylülerimiz de konteynerlere yerleştirildiği için köylerimizde herhangi bir sorun kalmadı. Artık bundan sonrası kalıcı konutlar'' diye konuştu. Atalay, Erciş'in köylerinde kesin hasar tespitlerinin tamamlandığını ve bir aylık askı sürecinin başladığını hatırlatarak, itirazlar olursa bunların değerlendirileceğini anlattı. Sürecin yıkılacak binaların yıkımlarına başlanması ve hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam edeceğini dile getiren Atalay, ''Van'daki kesin hasar tespiti çalışmaları hızla devam ediyor ve bitmek üzere'' ifadelerini kullandı. -35 bine yakın depremzede çeşitli illerde barındırılıyor- Atalay, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve Sakarya üniversitelerinden Van'a gelen heyetin orta hasarlı binaları inceleyerek güçlendirilmesine ya da yıkılmasına yönelik rapor hazırlayacaklarını söyledi. Bu çalışmanın kısa sürede tamamlanacağına dikkati çeken Atalay, binalarının çoğu hasarlı 4 köy yerine başka bir alanda toplu modern köy oluşturulması için TOKİ'nin ihale sürecini yürüttüğünü vurguladı. Atalay, yaklaşık 35 bin depremzedenin çeşitli illerdeki sosyal tesislere yerleştirildiği bilgisini vererek, şöyle konuştu: ''Onların rahatını ve çocuklarının eğitimini de yakından takip ediyoruz. Van ve Erciş'te okulların açılmasını biraz daha erteledik ama bu konuda çalışmalar sürüyor. Şundan herkes emin olsun, çocukların eğitimde kaybı olmayacak. 8 ve 12. sınıf öğrencileri için bir imkan getirdik. Bu öğrencileri başka illere nakledebiliriz. Oradaki yurtlara yerleştiririz. Çünkü bunlar sınava girecek. Kendilerinden hiçbir ücret alınmayacak ve orada da okullarına devam edecekler. Bunun için başvurular oldu. Şu ana kadar 2 bin öğrenci gönderildi. Amacımız çadırlardan vatandaşları kurtarıp hiç olmazsa ısınabildikleri, biraz daha rahat edebilecekleri konteynerlere taşıyabilmek.'' -''Kamu çalışmalarında aksama söz konusu değil''- Atalay, bir basın mensubunun, ''depremden sonra bazı kamu görevlilerinin Van'ı terk ettiği, bu nedenle kamu çalışmalarında bazı aksamalar oluştuğu'' iddiasına yönelik sorusu üzerine, bölgede hiçbir kamu çalışmasında bir aksama söz konusu olamayacağını anlattı. Deprem psikolojisini yaşayan kamu görevlilerinden bazılarının memleketlerine gittiğini anımsatan Atalay, sözlerini şöyle tamamladı: ''Şu anda önemli olan hem kamu binalarının çalışır duruma getirilmesi veya yenilerinin yapılması, binalar hazır değilse konteyner ve prefabrike yapılarda çalışmalarına devam etmesi. İlgili bakanlarımız kendi işlerini takip ediyor. Biz orada Başbakanlık olarak koordinasyonu sağlıyoruz. Her bakan arkadaşımız bölgeye geldi ve kendi kurumunun binalarını gördü, ihtiyaçlarını tespit etti. Eksiğini gidermek onların sorumluluğunda. Eğer hala bu konularda bir sorun varsa, yarın Bakanlar Kurulunda ilgili bakanlarımıza bizzat götürmüş olacağım. Bundan endişe edilmesin.''