Atalay'dan sürpriz açıklama: Silah bırakma gündemde

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kürt açılımı konusunda yürüyen yoğun çalışmaları, “Kuzey Irak’ta silah bırakmaya, teslim almaya kadar giden görüşmeler var. Bu sürecin başından beri ABD de işin içinde” sözleriyle açıkladı.

Hürriyet'in haberine göre, Atalay, dün CNNTürk’te katıldığı canlı yayında Hande Fırat’ın sorularını özetle şöyle yanıtladı:

Silah bırakmaya giden görüşmeler var

"Kuzey Irak yönetimi artık yol ayrımında mı?" sorusuna cevap veren Atalay, "O safhadadır birşey yapması lazım. Şu an farklı bir dönem. Talepler var görüşmeler var. Silah bırakmaya, teslim almaya kadar giden görüşmeler var. Yani bütün bunlar çalışmaların görüşmelerin içinde. Bizim en önemli şeyimiz bu silahın bırakılması. Orada, Kuzey Irak’ta terör örgütünün silah bırakması, o daha önce de açıklandı. Başbakan da Mesud Barzani ile görüşmesinden sonra açıkladı. Silah bırakılması ve o bölgenin terörden arındırılması. Bizim talebimiz o" dedi.

Başbakan açıklayacak

Atalay sözlerine şöyle devam etti:

Bizim şu anda yürüyen yoğun çalışmalarımız var, hem siyasi anlamda var, Kuzey Irak falan biliyorsunuz hem çoğulcu yapıyı daha iyi nasıl kurarız anlamında, demokratikleşme ve insan hakları alanında yeni çalışmalarımız var. 3. ve 4. paketlerde, bu konularla ilgili ayrıntıya girmeyeyim ama demokratikleşme adımlarımız devam edecek. Özellikle bu dönem Meclis kapanmadan, haziran ayında birazcık daha bu konular Meclis’te tartışılsın diye zaten gündemimizi öyle yaptık. Önümüzdeki günlerde Başbakanımızın grup konuşmasında veya değişik değerlendirmelerinde bunlarla ilgili bazı somut adımları da duyacaksınız. Bir kısmı yasa, bir kısmı başka uygulamalar olabilir. Vatandaşlarımızın ana dillerini öğrenmeleri yönünde yeni neler olabilir gibi falan çalışmalarımız var.

Basında çıkan ‘Çocuğunu dağdan çağır’ haberleri üzerine bir değerlendirme yapan Atalay, "Doğru o da var. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Birçok travma yaşanmış. Geçmişte yaşanan üzücü hatıralar var. Bugün yönetim, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi’ içinde insanımızı ön plana alıyor" diye konuştu.

Çözüm için uygun atmosfer

"Sorunları çözmek için Türkiye daha iyi bir yerde. Çözüm için ileri adım atmanın daha uygun bir atmosfer olduğu kanaatindeyim" diyen Atalay, "Türkiye bu sorunları çözer. Hem toplumsal olarak, o gün konuşulmayan bugün konuşulur durumda. Bölgedeki vatandaşın psikolojisi daha rahat bir hayat yaşamak istiyorlar" dedi.

Kuzey Irak yönetiminin adım atmasını beklediklerini söyleyen Atalay şöyle konuştu:

Kuzey Irak’la irtibatlar önemli. Tabii irtibatların içinde hem Irak’ın içindeki sorunlar, hem enerji hem de terör konusunda görüşmeler var. Daha önceki gelişinde Mesud Barzani ile de Başbakan Neçirvan Barzani ile de görüştüm. Onlardan taleplerimiz belli. Kuzey Irak’ta kendi toprağında terör yaşatarak mesafe alamaz. Oralardaki çalışmaları önemli görüyorum. Yoğun çalışmalar derken onu da kastediyorum. O sınırlar içinde terör örgütü kolay yaşayamaz. Kuzey Irak yönetimi bir şey yapmalı.

ABD’nin olması normal

ABD zaten bu işin tarafıdır Irak’taki pozisyonu sebebiyle, ABD’nin pozisyonunu biliyoruz. Başından beri içinde. İstanbul’da toplantı var. Bütün bunların içinde olması ABD’nin normaldir.

Silah bırakanların Türkiye’ye dönmesi konusunda konuşan Atalay, "Biz de bu konularda o safhalara varmadan, erken açıklamaları bu sorunların çözümü ile ilgili sorun görüyoruz. Ama şunu ifade edeyim. Bir yandan anamuhalefetin ziyareti, genel başkanla görüşmesi çok önemli. Bundan fayda bekliyoruz. Hükümet olarak çok boyutlu çalışma yapıyoruz. Demokratikleşme insan hakları ekonomik boyutu var. Biz bunları durdurmadık şu anda da yürütüyoruz. Siyasetin bunu daha fazla paylaşması verim getirecektir" dedi.

Toplumsal zeminde ajite edilebilecek konular bunlar. İktidar adımlar atarken, riskler alırken diğer siyasi partiler ajite edici iç siyaset malzemesi olarak kullanırsa sonuçlar zorlaşır. Ana muhalefetin iktidarlar bu konuları paylaşması önemli görüyoruz. Ana gündemi o. Bu politikamıza güç vereceğine inanıyorum.