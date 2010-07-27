-ATALAY'DAN SİYASETCİLERE ÇAĞRI ADANA (A.A) - 27.07.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Halk oylaması ortamında siyasetçilerimizi daha sorumlu konuşmaya davet ediyorum'' dedi. Bakan Atalay, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehit olan 4 polis memuru için Adana Valiliğinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 4 genç polisin servis aracından inerken haince katledildiğini ifade etti. Her şehidi uğurlamada ayrı bir hüzün yaşadıklarını belirten Atalay, ''Şehit uğurlamak kolay değildir. Bu annelerin, eşlerin ağlamasına ben de ağlıyorum. Onların acısına dayanmak kolay değildir. Üç şehidimizin ikişer tane, bir şehidimizin 3 tane çocuğu var. Buna dayanmak kolay değildir'' diye konuştu. Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olduğunu kaydeden Atalay, şunları söyledi: ''Halk oylaması ortamında siyasetçilerimizi de daha sorumlu konuşmaya davet ediyorum. Bu konular hassas konulardır. Tek vücut olacağız ve tek vücuduz. Gecenin bir vaktinde vatandaşlarımızı İnegöl'de eğlence ortamından çıkarıp sokağa dökenlerin peşindeyiz. Adım adım takip ediyoruz. Kim nerede ne yaptı, kim bunları gerçekleştirdi.'' Bu arada, Atalay'ın konuşması sırasında CHP İl Yönetim Kurulu üyesi Abeydullah Kolcu dinleyici bölümünden seslenerek, ''Dağda mücadele eden komutanları içeri atarak mı terörle mücadele edeceksiniz'' diye konuştu. Bunun üzerine, Kolcu, emniyet müdürlüğüne götürüldü. -ŞEHİT CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ- Konuşmaların ardından, polis memurları Ali Hacıarap, Hasan Aslan, Emre Yalçın ve Fatih Yıldız için dua edildi, tabutlar kortej eşliğinde tören alanından çıkarılarak memleketlerine gönderildi. Törende, şehit yakınları, teröre lanet yağdırdı. Ayakta güçlükle duran bazı şehit ailelerine yakınları destek oldu. Törene, Adana Valisi İlhan Atış, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, AK Parti Adana Milletvekili Vahit Kirişci, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek de katıldı.