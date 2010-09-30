-ATALAY'DAN HAKKARİ'DE BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ HAKKARİ (A.A) - 30.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Hakkari'nin Geçitli köyünde bir minibüse yönelik terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden 9 kişinin yakınlarına başsağlığı ziyaretinde bulundu. Bakan Atalay, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bir helikopterle AK Parti Hakkari milletvekili Abdülmuttalip Özbek, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ve Hakkari Valisi Muammer Türker ile Geçitli Jandarma Karakoluna gitti. Bakan Atalay, daha sonra olayda hayatını kaybeden vatandaşların köydeki evlerinin önünde Cahit Erol, Saadet Erol ve Tahir Erol'a başsağlığı diledi. Atalay, Behican Erol ile evinde görüşerek başsağlığı dileğinde bulundu ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Bu sırada Cahit Erol, Atalay'a, ''14. güne girdik... Bu köy 300 hane, hepsinin benim kadar acısı var. Sanki her gün bir cenaze varmış gibi üzgünüz'' dedi. Bunun üzerine Atalay, terörist saldırının bu köye yapılmış büyük bir darbe olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Büyük bir travmadır. Sizin kadar biz de üzüntülüyüz. Olayın üzerinde bütün boyutları ile çalışıyoruz. Şimdi biz, sizlerle ilgili, geri kalan acıların tamiriyle ilgili yapılabilecek her şeyi yapıyoruz, yapacağız bundan emin olun. İnşallah köyünüz huzurla hayatına devam etsin. Biz buradayız, valimiz burada, milletvekilimiz burada bundan sonra da daha çok burada olacağız. Geçmiş olsun, Allah sizlere sabır versin. Biz yanınızdayız.'' Atalay ve beraberindekiler daha sonra helikopterle Çukurca 20. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığına geçti.