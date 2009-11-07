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Atalay'dan Danıştay baskını yorumu

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Danıştay saldırısını bir “provokasyon” olarak nitelendirdi.

07 Kasım 2009 02:00

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Danıştay saldırısını bir “provokasyon” olarak nitelendirdi. Atalay, “Cenazelere gidemedik çünkü bize olumsuz tutumlar takınıyorlardı” dedi.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, partisinin düzenlediği Siyaset Akademisi'nde "Demokratik Açılım" dersi verdi.

Atalay, Danıştay saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve saldırıda hayatını kaybeden 2. daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in cenazesine neden gidemediklerini ilk kez açıkladı.

Bakan Atalay, şunları söyledi: “Danıştay saldırısı veya katliamı, meğer bir örgütle iç içeymiş. Yargı bunu çıkarıyor, Yargıtay bu kararı veriyor.

Hepimizin o günlerde neler hissetiğini düşünün. Ben o zamanda bakandım. Cenazelere ve camiye gidemedik çünkü belli taraftarlar bize olumsuz tutumlar takınıyorlardı. Meğer o neymiş; bir örgütün bizim aleyhimize düzenlediği bir provokasyonmuş.

Türkiye netleşiyor, şeffaflaşıyor. Önceki dönemlerin karanlıkları açığa çıkıyor, çıkarıyoruz. Kendi dönemimizde de karanlık hiçbir şey olmayacak.”

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