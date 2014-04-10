Atalay'dan CHP'li vekile: MİT Yönetmeliği'ni gösteririm ama okutmam!

TBMM Genel Kurulu'nda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "İsteyen milletvekiline 'MİT Yönetmeliğini gösterebilirim" dedi. Bunun üzerine yanına giden CHP'li Aytuğ Atıcı'ya ise yönetmeliği uzaktan göstermekle yetindi.

Radikal.com.tr’de yer alan habere göre, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, soru cevap kısmında, “İsteyen milletvekiline MİT Yönetmeliğini gösterebilirim” dedi. Bunun üzerine CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Atalay'ın yanına gitti. Atalay ise uzak bir mesafeden yönetmeliği sadece gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Meral Akşener yönetiminde saat 14.00'da toplandı ve gündem dışı görüşmelerin ardından Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine geçildi. Burada Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, soru-cevap bölümünde milletvekillerinin sorduğu soruları yanıtladı.

Atalay, dünkü Genel Kurul'da isteyen milletvekillerine MİT Yönetmeliğini gösterebileceğini söyledi. Bunun üzerine CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, bakan Atalay'a yönetmelik sorusu sordu ve yanına giderek yönetmeliği görmek istedi. Bunun üzerine Atalay, Atıcı'ya, “Şu anda yanıtlıyorum. Lütfen, yerinize oturun. Ben müsait olunca gelirsiniz” dedi. Bunun üzerine Atıcı komisyon bölümünde oturan Atalay'ın soruları cevaplamasını, komisyon oturma yerinin hemen kenarında yaklaşık 5 dakika bekledi.

Sadece gösterdi

Soru cevabın ardından Atıcı, Atalay'ın yanına gitti. Ancak Atalay, sadece elindeki yönetmelik dosyasını uzaktan Atıcı'ya gösterdi, okumasına izin vermedi.

Atalay, yönetmeliğin yanında olduğunu belirterek, "Yanımda, içinin gizliliği var. Bu yönetmeliği göstereyim dedim, gösterdim de. Kürsüde de gösteririm. O bir gizli yönetmeliktir. Yönetmelikte şu anda yürürlüktedir" dedi.

Teklifle ilgili yorumlar olduğunu ve burada bir af mı getiriliyor yönünde sorular sorulduğunu belirten Atalay, "Burada bir af müessesi yok. Bir af maddesi yok. Böyle bir şey söz konusu değil” dedi. Çözüm sürecine değinen Atalay, “Çözüm süreciyle ilgili şu anda hükümetimizi önündeki en önemli projelerden birisidir. Verimli gitmektedir. İnşallah Türkiye için de hayırlı olacağına inandığımız bir çalışma" dedi.

MİT mensuplarının her yerde yargılanabildiğini belirten Atalay, "Yargılama olarak MİT mensupları her yerde yargılanabiliyor. Bugünkü önergeyi de o hale getiriyoruz. Sadece MİT Başkanı bugün valilerde, büyükşehir belediye başkanlarında ve devletteki müsteşarlarda olduğu gibi Yargıtay'da yargılanacak. Sadece o farkı getiriyoruz. Aranan MİT görevlisi ise yok. Görev suçundan dolayı yargıda olan 5 kişi, kişisel suçlardan yargıda olan da 2 kişi, birisi de tutukluymuş" dedi.