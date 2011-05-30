-ATALAY'A HAKARET DAVASINDA GÖREVSİZLİK ADANA (A.A) - 30.05.2011 - Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak hakkında, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada, Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesince görevsizlik kararı verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 14 ay önce Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Durak hakkında, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, AK Parti'nin Adana'da bilgisayar hilesiyle seçimi kazanma uğraşı içinde olduğunu söylediği ve eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a da bu konuda hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava için Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesince görevsizlik kararı verildi. Mahkemenin görevsizlik kararı verdiği dava dosyası, gönderildiği 14. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Durak'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi. Cumhuriyet Savcısı Hüsnü Sarıkaya tarafından hazırlanan ve hakkında iftira suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar da olan iddianamede, şu ifadeler yer almıştı: ''Aytaç Durak'ın 29 Mart 2009 günü yaptığı açıklamada, 'Bugün son olarak tasarlamaya çalıştıkları tezgahla adliyede oy pusulaları tutanaklarında bilgisayar hilesi ile seçimi kendi lehlerine sonuçlandırmak için gayret gösteriyorlar. İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın iki gündür burada olması ve seçim sonuçlanana kadar kentte kalması bütün bu mizansenin son rötuşlarının yapılmasını sağlamaya yönelik izlerini güçlendirmektedir.''