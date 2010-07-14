-ATALAY: 10 BİN POLİS ALIMI İÇİN İLAN VERECEĞİZ ANKARA (A.A) - 13.07.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Önümüzdeki günlerde üniversite mezunu 10 bin polis alımı için ilan vereceğiz'' dedi. Atalay, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığının, Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi'nde düzenlenen 38. dönem temel özel harekat kursu mezuniyet törenindeki konuşmasında, bakanlık olarak polis teşkilatında profesyonelleşmeye büyük önem verdiklerini belirtti. Gelişen ve değişen şartlara göre özel durumlar için nitelikli birimler oluşturmayı bu dönemde daha da önemli gördüklerini belirten Beşir Atalay, ''Özel Harekat Dairesi de bu birimlerin başında geliyor. Bu birimimiz günün gelişen ve değişen şartlarına göre zaman içinde çok çeşitli görevler üstleniyor. Hükümet ve bakanlık olarak biz, bu birimimizde personel sayısını arttırmak, eğitimlerini daha da güçlü hale getirmek ve şartlarını daha da iyileştirmek için özel çabalar sarf ettik'' dedi. -ÜNİVERSİTE MEZUNU 10 BİN POLİS- Beşir Atalay, profesyonel bir birim olduğu için Özel Harekat Dairesine personel seçerken de çok titiz davranıldığını belirterek, ''Buraya personel alırken öncelikle gönüllülük esası uygulanıyor. Bu görevde gönüllülük çok daha önemli çünkü, burası büyük bir dayanıklılık ister, ağır eğitime sabır ister. Onun için de polis okullarından öğrenciler mezun olurken kendilerinin tercihi alınarak buraya seçiliyorlar. Önümüzdeki günlerde üniversite mezunu 10 bin polis alımı için ilan vereceğiz. Özel Harekat Dairesini de tercihler arasına koyacağız. Tercih edenleri burada özel bir eğitime tabi tutacağız'' dedi. Atalay şöyle devam etti: ''Bizim polis eğitiminde çok önem verdiğimiz iki husus var. Bunlar bütün polis teşkilatı içi geçerli. Hukukun üstünlüğüne bağlılık ve insan haklarına saygı. Bundan dolayı polis eğitimi tamamıyla insan ve hukuk odaklı hale getirilmiştir. Geçmişte yapılan bazı hataların tekrar yapılmaması için özellikle Özel Harekat polislerine bu eğitim verilmiş, hassasiyet kazandırılmıştır. Bir kez daha Özel Harekat polislerinde bu iki hususta çok hassas olmalarını istiyorum. Hangi görev ne şekilde ifa edilirse edilsin, gerekçe ne olursa olsun biz görevin icrasında bu iki temel hususa özellikle dikkat edilmesini polislerimizden istiyoruz, bekliyoruz. Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşılıyor. Yıkılan zedelenen imajı düzeltmek kolay olmuyor.'' -ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN GÖSTERİSİ- Konuşmaların ardından, Özel Harekat Dairesine bağlı ekipler bir gösteri sundu. Gösteride bir grup polis, helikopter destekli indirme operasyonu gerçekleştirdi. Yakın savunma teknikleri gösterisinin ardından, Özel Harekat polisinin helikopterden indirdiği eğitimli köpekler, temsili hücre evine baskın düzenledi ve zanlıyı yakaladı. Keskin nişancılar da 600 metreden gerçek silahlarla atış yaparak hedefleri başarıyla vurdular.