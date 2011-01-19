-ATALAY: ''YURTDIŞINA KAÇTIKLARI BİLGİSİ YOK'' ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliye olanların, yurtdışına kaçıp kaçmadıklarına yönelik kendilerine bir bilgi ulaşmadığını, yakalanmaları için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Atalay, İçişleri Bakanlığında 81 ilin valisinin katılacağı değerlendirme toplantısına girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliye olanlardan, gerekli imzaları atmaya gelmeyenlere yönelik çalışmaların sorulması üzerine Bakan Atalay, ''Çalışmalarımız tüm yoğunluğu ile devam ediyor. Güvenlik birimlerimiz o konuda ellerinden geleni yapıyor. Çalışmalar, en kapsamlı şekilde sürdürülüyor'' yanıtını verdi. Başka bir gazetecinin söz konusu kişilerin Suriye ya da İran'a kaçtıklarına yönelik bazı iddiaların olduğunu belirtmesi üzerine Atalay, ''Yurt dışına çıktıklarına ilişkin bir bilgi yok'' diye konuştu. İstanbul-Ankara yolunda bir otobüsün kurşunlandığına ilişkin soru üzerine de İçişleri Bakanı Atalay, olayın silah sıkılmasından değil, taş atılmasından kaynaklandığını söyledi. Atalay, sisli hava dolayısıyla bazı yanlış anlaşılmaların olduğunu bildirdi. ''Çayyolu'nda operasyon yapan polislerin görev yerlerinin değiştirildiği belirtiliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine Atalay, ''Bunlar Ankara vilayetinin işi, bakanlığın işi değildir. Onlar da soruşturmalarını yapıyorlardır. Herhalde gereğini yaparlar'' dedi. DHKP-C terör örgütüne yönelik bir operasyon başlatıldığına yönelik bir soru üzerine de Beşir Atalay, değişik tarihlerde organize suç örgütlerine yönelik operasyonların daima olduğunu vurguladı. Bakan Atalay, ÖYSM'nin yapısını düzenleyen yasa teklifine ilişkin ise şunları söyledi: ''Polis meslek yüksekokuluna girecek lise mezunlarına ilişkin orada yanlış yorumlar yapılıyor. 2001'den önce liseler arasında bir ayrım yok. Üniversite sınavına giren bütün lise mezunları içinden üniversite sınav sonucuna göre polis meslek yüksekokulları öğrenci alır. 2001'de bir değişiklik yapılmış, lise sıralaması getirilmiş. Bazı liseler; genel lise, erkek teknik lisesi, kız meslek lisesi gibi...Meclis'te arkadaşlarımızın verdiği yasa teklifinde tekrar eski hale dönülüyor. Oradaki sıralama kaldırılıyor, lise ve dengi okul mezunları hepsi orada sadece imam hatip lisesi mezunları değil, diğer bazı liseler de kapsamın dışında kalmıştı. O zaman liseler arasında büyük bir ayrımcılık yapılmış, bu yeni teklif bir anlamda o ayrımcılığı kaldırıyor, eşit ve adaletli bir uygulama getiriyor. Yani lise ve dengi okullardan mezun olanlar, üniversite sınavına giriyor, aldıkları puanlara göre de polis meslek yüksekokulu ya da polis akademisine öğrenci olarak girebilecekler. Bu teklif de ondan ibaret.''