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ATALAY, YARALILARI ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2010 17:00

-ATALAY, YARALILARI ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Taksim'deki patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti. Bakan Atalay, olayda yaralanarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılara ziyaret etti. Hastanede yaklaşık bir saat kalan ve yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Atalay, daha sonra açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.  Bakan Atalay'a ziyareti sırasında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu eşlik etti.

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