Atalay: Yandaş medya, candaş medya istemiyoruz

T24 - Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, “Yandaş medya istemiyoruz, candaş medya istemiyoruz; hakikaten inandığını yazabilen, şantaj yapmayacak, iftira atmayacak yalan yazmayacak gazeteciler istiyoruz” dedi.



TV8’de canlı yayınlanan Erkan Tan ile Başkent’ten programında medya gündemiyle ilgili soruları yanıtlayan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, yandaş medya tartışmalarının yeni olmadığını söyledi. Tartışmanın padişahlar dönemine kadar gittiğini belirten Atalay, şunları söyledi:



“Bugün yandaş medya, candaş medya, yoldaş medya tartışmaları yapıyoruz ya; bu yeni değil. Bu tartışma Büyük Atatürk döneminden beri hep olagelmiştir. Abdulhamit döneminde de vardı, padişahlar döneminde de… İnönü, Menderes döneminde de bu tartışmalar oldu. Sonra 1961’de askerler dediler ki; biz öyle bir yasa yapalım ki artık tirajına, çalıştırdığı personel sayısına, gazetenin yüzölçümüne göre, objektif kriterlere göre Basın İlan Kurumu’ndan ilan alınsın. 49 yıldır -artık 50. yılımızı kutluyoruz- hakkaniyet ölçüleri içerisinde yapılıyor bu iş.”





"Reklam vermiyor diye şantaj yapanlar var"



Erkan Tan’ın “Ak Parti’ye yakın olanları destekliyorsunuz bu hep böyle olmuştur...” şeklinde espri yapması üzerine Atalay şu karşılığı verdi:



“Öyle bir şansınız yok; kurallar belli, o kurallara göre dağıtılıyor. Ama bir gerçek basınımızın ciddi sorunları var. Basın İlan Kurumu gazeteciyi eğitecek, özgür basının önünü açacak... Biz yandaş medya istemiyoruz, candaş medya istemiyoruz, hakikaten inandığını yazabilen gazeteciler istiyoruz. Ama şantaj yapmayacak, iftira atmayacak yalan yazmayacak. İlan ve reklam alamayan gazetelerin şantaj yaptığını, ilan ve reklam alamadığı kişi ve kuruluşlarla ilgili aleyhte yayınlar yaptığı yönünde şikayetler alıyoruz. Biz belli bir kalite oluşturmak için hem gazeteciyi eğiteceğiz, hem de bu işin kriterlerini belirleyeceğiz. Basından sorumlu Başbakan Yardımcımız sayın Bülent Arınç var, O’na bağlı kardeş kuruluşlar Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü var, Anadolu Ajansı, RTÜK var; gerektiğinde bu kuruluşların da desteğini alarak gerçekleştireceğiz bu projeyi.”





Bayram gazetesi



16 yıldır bayram tatili yapamayan gazeteciler için başlattıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Atalay, “Patronlarımızla görüştük, anlaştık, mutabakat metni hazırlıyoruz. Artık bayramlarda gazeteler çıkmayacak; yerine Bayram Gazetesi çıkacak. Gazeteciler bayram yapacak” dedi. Atalay, “Televizyoncular için de bir şeyler yapalım” diyen Erkan Tan’a bu konuda da çalışma yapacaklarını söyledi.





Gazetecilere konut müjdesi



Gazetecilerin kira ve konut sorununa da değinen Atalay, “TOKİ Başkanımız Erdoğan Bayraktar ile görüştük. Mutabakata vardık. Türkiye genelindeki meslektaşlarımızın konut sorununun çözümü için bir çalışma başlatıyoruz” diye konuştu.





