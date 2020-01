-Atalay Uludere'ye gidecek ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Şırnak sınırındaki olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına verilecek tazminat çalışmaları bittikten sonra Uludere'ye gideceğini söyledi. Atalay, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle kahvaltılı sohbet toplantısında bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, bir basın mensubunun Şırnak sınırındaki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek tazminat miktarının netleşip netleşmediğini sorması üzerine, bu miktarın henüz belirlenmediğini söyledi. Konu hakkında hem valiliğin hem Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı hukukçularının çalıştığını belirten Atalay, konunun yasal boyutlarının hesaplandığını belirtti. Atalay, ne zaman Uludere'ye gideceğinin sorulması üzerine de "Tazminat vesaire çalışmalarını bitirdikten sonra Uludere'ye gideceğim" dedi. Demokratik açılımla ilgili bir soruyu yanıtlarken de Atalay, bunun çok boyutlu bir konu olduğunu, AK Parti hükümetleri ve devletin mekanizmalarıyla bir devlet projesi olarak çok ileri ve iyi niyetli adımlar attıklarını kaydetti. Bir siyasi parti olarak büyük bir cesaret gösterdiklerini, riskler aldıklarını vurgulayan Atalay, Türkiye'de çok şey değiştiğini, tabuların yıkıldığını ve her şeyin tartışılır olduğunu söyledi. -"Şimdi, 'biz yapalım' safhasındayız" Terör eylemlerinin geçen yaz artış göstermeye başladığını ve 17 Ağustos'tan itibaren hava harekatlarıyla terörle mücadelede yeni bir sürecin başladığını anımsatan Atalay, "Geçen yaz yaşanan terör, her kademeyi, bu konuda bakışı ne olursa olsun herkesin duygularını ve kararlarını etkiledi" dedi. Terörün sonlandırılması konusunda yurt dışı ile ilgili de çok çaba sarf ettiklerini, "Siz yapın, birlikte yapalım ya da biz yapalım" dediklerini ifade eden Atalay, "Şimdi, 'biz yapalım' safhasındayız" ifadesini kullandı. Sırf güvenlik boyutuyla bu sorunların çözülemeyeceğini bildiklerini vurgulayan Atalay, yeni stratejiler geliştirebileceklerini kaydetti. Atalay, ABD'den istihbari destek aldıklarını ve bu konudaki görüşmelerin son dönemde daha da iyi olduğunu söyledi. Kıbrıs'ta bir Tayvan modeli olup olamayacağının sorulması üzerine Atalay, bu tür yorumlara şu anda gitmemek ve yürüyen sürece iyi asılmak gerektiğini belirtti. Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin Uludere'de ölenlerin yakınlarına 40 bin dolar para dağıttığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Atalay, bu konuda kendisine ulaşan bir teyit bulunmadığını söyledi. -"Soruşturmaları önemli görüyoruz"- Şırnak sınırındaki olaydan sonra görevden alınan Jandarma Tugay Komutanı'yla ilgili soru üzerine Atalay, bu konuda gizlilik kararı ve hem idari hem adli soruşturma bulunduğunu hatırlattı. Atalay, "Biz bu soruşturmaları önemli görüyoruz. Burada vatandaşın vicdanını da rahatlatacak herkesin her açıdan bilgileneceği bir sonuca ulaşılması lazım" dedi. Mahmur Kampı'nın kapatılmasıyla ilgili sürecin ne olduğu yönündeki soru üzerine Atalay, bu konuda üçlü mekanizma içinde bir çalışma yaptıklarını söyledi. Kampın yapısı ve yönetimi üzerinde çalışmalar yapıldığını ve kampı önemsediklerini ifade eden Atalay, şu günlerde orayla ilgili çok özel bir çalışmaları bulunmadığını ve yaptıkları görüşmelerde bütün içinde bunu değerlendirdiklerini kaydetti. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuksuz yargılanması konusunda hükümetin görüşüyle ilgili soruyu yanıtlarken Atalay, hükümetin başı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki düşüncesini söylediğini belirtti. Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanması konusundaki tartışmaların hatırlatılması üzerine de Atalay, onun yargının vereceği bir karar, teknik bir konu ve usul tartışması olduğunu kaydetti. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının alanda yürüyen araştırmaları bulunduğunu ve bunu çok önemsediklerini dile getiren Atalay, terörle ilgili stratejik istihbaratın da burada toplanacağını hatırlattı. İstihbarat birimlerinin rekabeti ve kıskançlıklarının her ülkede olabileceğini belirten Atalay, ancak istihbarat birimleri arasında şu anda paylaşmanın çok iyi olduğu bir dönemin yaşandığını kaydetti. -Yeni anayasa- Atalay, AK Parti olarak terörle mücadelede bir paradigma değişikliği yaptıklarını, çok boyutlu, vatandaşı kazanmaya dönük bir bakış açısını uyguladıklarını söyledi. Bütün bu çalışmaların sürdüğünü ve süreceğini vurgulayan Atalay, çalışmalarında TBMM'yi en önemli merkez olarak gördüklerini kaydetti. Bütün toplum kesimlerinin yeni anayasaya katkı vermesini istediklerini belirten Atalay, "Yeni anayasanın bütün toplumsal sorunlar için çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum" dedi. Kendisinin Kıbrıs iç politikası konusunda bir "ağabey" olup olmadığı yönündeki soru üzerine Atalay, "Ben ağabey değilim, Türk hükümetinin başbakan yardımcısıyım Kıbrıs ilişkilerinden sorumlu olarak" yanıtını verdi. Kıbrıs iç politikası ile ilgisinin sınırlı olduğunu ifade eden Atalay, muhataplarıyla KKTC ile Türkiye'nin koordinasyonu açısından iyi bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın Şam ziyareti konusundaki soru üzerine Atalay, bu konuda özel olarak söyleyeceği bir şey bulunmadığını söyledi. Suriye ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin terörü etkileyip etkilemeyeceği sorusunu yanıtlarken Atalay, terörün uluslararası bir boyutu da bulunduğunu ancak Suriye konusundaki çalışmaları yaparken çok dikkatli olduklarını ifade etti.