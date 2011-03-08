Atalay: Savcı-polis ilişkisi Türkiye'nin ayıp gerçeği

T24 - T24'te yayımlanan açıklamalarıyla büyük bir tartışma yaratan tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın avukatı Akın Atalay, 'savcıların, emniyetin önüne getirdikleri dosyalarla işlem yapmak durumunda kalmasının Türkiye'nin ayıp bir gerçeği olduğunu söyledi.



'Avukat Atalay, savcının sözlerini aktardı: Polis bizden istiyor, biz de mahkemeye havale ediyoruz'



Atalay'ın T24'te yayımlanan açıklamasında Savcı Öz'ün kendisine, “Ben bu son gözaltı ve aramalarda kaç kişi ile ve kimlerle ilgili yakalama ve arama istenildiğini bilmiyorum. Ahmet Bey'in de ismi var mı yok mu dikkat etmedim, biliyorsunuz emniyet bizden talep ediyor, biz de çoğu zaman olduğu gibi imzalayarak mahkemeye havale ediyoruz” dediğini aktardı.



Avukat Atalay, NTV'de Oğuz Haksever'in sunduğu 'Son Söz' adlı programa katılarak yaptığı açıklamayı yineleyerek açıklamananın kendisi tarafından yapıldığını söyledi. Konuşmanın sohbet esnasında geçtiğini vurgulayan Atalay, Savcı Öz'ün söylediklerinin tüm hukukçular tarafından bilindiğinin altını çizdi ve şöyle dedi: Sohbet esnasında geçen aktardığım bu konuşma kelime kelime elbette aynı değil. Ancak Savcı Zekeriya Öz'ün söylediği mealen böyledir. Bu olağan zamanlarda çok yadırganacak bir durum değil, aynı zamanda hukukçuların bildiği ayıp bir gerçektir. Benim söylediğim soruşturma gerçeğidir, çokça konuşulur.