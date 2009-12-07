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Atalay: Saldırıyı gerçekleştirenler yakalanacak

07 Aralık 2009 22:02

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Tokat'taki terörist saldırıyı gerçekleştirenlerin güvenlik güçlerince en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edileceklerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamasında, bugün öğleden sonra yol kontrol görevinin ardından karakola dönen askeri araca, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Sazak mevkisinde terörist bir grup tarafından silahlı saldırıda bulunulduğunu belirtti.

Atalay, açıklamasında şunları kaydetti:

''Saldırı sonucu askeri araçta bulunan biri Uzman Çavuş, 6'sı er olmak üzere 7 jandarma askerimiz şehit olmuş, biri Uzman Çavuş, 2'si er olmak üzere 3 jandarma askerimiz de yaralanmıştır.

Bu hain saldırıyı gerçekleştiren terörist grubun yakalanmasına yönelik bölgede operasyonlar başlatılmıştır. Bu hain saldırıyı nefretle kınıyorum. Bu hain saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için güvenlik görevlilerimizin operasyonları devam etmektedir.

Saldırıyı gerçekleştirenler güvenlik kuvvetlerimiz tarafından en kısa zamanda yakalanarak adalete teslim edilecekler ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Bu saldırı sonucunda görevi başında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, silah arkadaşlarına, aziz milletimize ve kederli ailesine sabır ve baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.''

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