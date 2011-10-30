Atalay: Potansiyelimizi görmek için dış yardımları kabul etmedik

T24 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, "öncelikle kendi potansiyelimizi görmek amacıyla arama kurtarma yardım ekipleri bekletildi" dedi.





Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, dün İl Afet Acil Durum Merkezi Müdürlüğü’ndeki kriz merkezinde basın toplantısı düzenlediler.



Depremde 90 çok katlı binanın yıkıldığını, 231 kişinin bu binalardan canlı olarak çıkarıldığını, kurtarma çalışmalarının da sadece Erciş İlçesi’nde 4 binada devam ettiğini anlatan Atalay şöyle konuştu:



“Bundan sonra enkaz kaldırma çalışmalarına başlayacağız. Dışardan çok sayıda yardım aldık. Bir miktar izdiham olmuştur. 35 bin 257 çadır dağıtıldı. Arama ve kurtarmada hiçbir aksama yaşanmadı. Şu anda Van merkezde 61, köylerde 66, Erciş İlçesi’nde ise 455 olmak üzere toplam 582 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastanelerde tedavi gören yaralı sayımız ise 832’dir. Erciş ve Van’da 2 gıda lojistik merkezi kuruldu. Yağmur gibi yardım geliyor. Bizim istediğimiz, çocuk giyimi ve bu giyeceklerin yeni olmasıdır.”



Vatandaşlara dağıtılan 35 bin çadırdan 3 bin 548’inin yurtdışından geldiğini bildiren Atalay, şöyle devam etti:



“Uluslararası camiaya öncelikle çok teşekkür ederiz. En başta Azerbaycan, İran gibi komşu ülkeler olmak üzere çok büyük bir duyarlılık gösterilmiştir. Hangi ülkeler hemen aradı, yardım gönderme teklifinde bulundu, elimizde listeler var. Tabii öncelikle kendi potansiyelimizi görmek amacıyla arama kurtarma yardım ekipleri bekletildi. İran ve Azerbaycan kendiliğinden hareket etti, geldi. Kendi arama kurtarma ekiplerimiz yeterli olduğu için de fazla ekip desteği istemedik, ama geçici ve kalıcı iskanla ilgili ayni yardımlar, çadır, prefabrik, konteyner ve battaniye gibi yardımlar gönderebilirler. Dış yardımlar da bunlarda yoğunlaştı. Dış yardımlar için Van Havaalanı yoğun olduğu için dış yardımları Erzurum’a yönlendirdik. Dış yardım üssümüz orası, oradan da buraya karayoluyla sevk ediliyor. Çok disiplinli şekilde onlar da yürüyor. İlgi gösteren, duyarlılık gösteren ülkelere teşekkür ediyorum.”



Bayraktar da ön hasar çalışmalarının yüzde 95 seviyesinde tamamlandığını söyledi. Hasar tespitinin 3,5 ay içerisinde tamamlanacağını belirten Bayraktar, “Kalıcı konutlar için de ihale süreci başladı. 2012 Eylül sonunda da depremzedelere kalıcı konutları teslim edeceğiz” dedi.

