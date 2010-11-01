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ATALAY, OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2010 14:48

-ATALAY, OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 -İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Taksim'de patlamanın gerçekleştirildiği yerde inceleme yaptı. İçişleri Bakanı Atalay, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile birlikte dün canlı bombalı saldırının yaşandığı bölgeye geldi. Atalay, bölgedeki polislerle bir süre sohbet etti. Emniyet Müdürü Çapkın'dan saldırının ne şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin de bilgi alan Bakan Atalay daha sonra yaralılarla görüşmek üzere Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti. Bu arada, saldırının ardından polis ekiplerinin Taksim'de güvenlik önlemini arttırdığı gözlendi. Çevik Kuvvet polisleri kendileri için oluşturdukları güvenlik şeridini daha geniş bir alana yaydı. Olayın yaşandığı yerde vatandaşların ve turistlerin fotoğraf çekmesi ise dikkat çekti.

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