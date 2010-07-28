T24- “Balyoz” davasında aranan Korgeneral Nejat Bek’le birlikte görüntülenen İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bu konuda emniyetin bir şey yapamayacağını söyledi. Atalay, “Muvazzaflarla ilgili görev TSK’nındır” dedi.

Olayların çıktığı İnegöl’de incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Atalay, “Balyoz” davasında aranan Korgeneral Nejat Bek’le yan yana görüntülenmesiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:

"Tamamen bir hukuk olayıdır. Yargının bir kararı vardır. Burada bir sivil grup bir de muvazzaf grup vardır.

Sivil grupla ilgili yargı emniyetten talepte bulunur. Muvazzaflarla ilgili ise görev Merkez Komutanlığı’nındır.

Muvazzaflarla ilgili yargı kararını yerine getirmek görevi TSK’nın bünyesindedir.”

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Hatay’da şehit olan 4 polisin cenaze törenine katılmıştı.

Atalay’ın “Balyoz” planı davasında hakkında yakalama kararı bulunan 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek'le yanyana görüntülenmesi tartışmalara yol açmıştı.