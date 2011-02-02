Atalay: Meclis’i kuşatamazlar

T24

'MECLİS BİZİ DİNLEMİYOR'



‘Eylem yasal’



Meclis'te görüşülen ‘torba yasa'yı protesto etmek için DİSK öncülüğünde yola çıkan sendikalar, yarın Ankara'da buluşacak ve binlerce kişi Meclis etrafında canlı zincir oluşturacak.İstanbul'dan, İzmir'den, Trabzon'dan, Diyarbakır'dan Ankara’ya doğru yapılan yürüyüş ve sonraısndaki eylemi düzenleyenlerin başında DİSK, KESK, Mühendis Mimar Odaları ve Türk Tabipler Birliği gelirken, eylemin gerçekleşmesi kolay olmayacak gibi görünüyor.Ankara Valiliği’nin yaptığı 'böyle bir eyleme kesinlikle izin verilmeyecek' duyurusunun ardından, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Beşir Atalay da konuştu.Uyarıda bulunan Atalay, "Meclis çevresinde eylem yapılmasına kesinlikle izin vermeyiz. ‘Meclis'i kuşatacağız’ gibi ifadeler kullanılması hukuk dışı bir tutum. Türkiye hukuk devleti, hak aramanın yolları var.Bu eylemler daha duyulduğu anda buralarda yaşayan, iş yapan esnafımız tedirgin oluyor. Biz bu insanların hakkını korumak durumundayız. Şunu kesin olarak ifade ediyorum, hukuksuz bir eyleme izin vermeyiz ve Meclis çevresine ulaşmaya, Meclis’e ulaşmaya, Meclis çevresinde eylem yapmaya kesinlikle müsaade etmeyizHiçbir bildirim içinde olmadan 'Meclis’i kuşatacağız' gibi ileri ifadeler kullanıyorlar. Bu yanlış. Bu hukuk dışı bir tutum” şeklinde konuştu."Derdimiz gerilim yaratmak değil" diyen DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi de şöyle konuştu:"Amacımız Türkiye’yi yeni bir bir gerginliğe sokmak değil ama bizi dinlemeyen bir Meclis var. İktidar parlamentodaki ağırlığını ortaya koyarak kaygılarımızı giderecek ciddi bir adım atmadı. Makyaj değişiklikler bizi tatmin etmiyor. Bu, geleceğimizi karartan bir düzenleme."Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; Ankara Valiliği’nin eyleme müdahale edileceği mesajına karşın, emek örgütleri yürüyüşte kararlı olduklarını açıkladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Ankara Valiliği’nin yapılacak olan eylemi “yasadışı” olarak nitelemesini kınayarak “Eylem son derede yasaldır. Sayın Başbakan da diğer ülkelerde yapılan eylemler ile alakalı olarak ‘halkın sesine kulak verilsin’ derken, gelin görün ki burada bizim ülkemizde halkın kulağı tıkanmak isteniyor. Eylem programında herhangi bir değişiklik yok” dedi.

Demokratik tepkilerini ortaya koymak için Ankara’ya yürüdüklerini ifade eden Çelebi, “Emekçilerin en temel haklarını kullanmaları yasaklanıyorsa demek ki bu ülkede sıkıyönetim ilan ediliyor. Biz aylardır torba yasaya karşı sesimizi çıkarıyor ve demokratik tepkilerimizi ortaya koyuyoruz” diye konuştu. Ankara’ya miting yapmaya gelmediklerinin özellikle altını çizen Çelebi, “Bütün illerden arkadaşlarımız temsili düzeyden katılıyor. Valilik ve hükümet buna bile tahammül edemiyorsa bu hukuksuzluktur. Biz de biliriz yüz binleri Ankara’ya yığarak miting yapmasını, ama bu kitlesel bir eylem” dedi.

TTB Genel Başkanı Eriş Bilaloğlu, valiliğin açıklamasına karşın emek örgütlerinin neyin yasal, neyin yasadışı olduğu konusunu iyi bildiklerini söyledi. Meclis çevresinde daha önce de protesto yapıldığına dikkat çeken Bilaloğlu, “İşçiler, emekçiler haklarını arayınca böyle yasaklar hatırlanıyor. İşçiden, emekçiden bir korku duyulduğunu değerlendiriyoruz. Ankara Valiliği TEKEL örneğinde hata yapmıştı. Umarım tekrarlamaz” ifadesini kullandı.

KESK Başkanı Döndü Taka Çınar da, kendilerinin daha önce de Meclis’in Dikmen çıkışında basın açıklamaları yaptıklarını ve buna izin verildiğini söyledi. “Bugüne kadar uygulanmayan bir düzenleme bugün uygulanıyorsa çok açıktır ki Ankara Valisi Türkiye’yi idare etmeye kalkıyor” diyen Çınar, “İleri demokrasi uygulandığını iddia eden Başbakan’ın başkentinin valisi böyle yönetmeye çalışıyor. Sıkıyönetim koşullarında yönetmeye çalışıyor. Baskıları kabul etmeyeceğiz, kararlıyız” görüşünü kaydetti. Polisin zor kullanabileceğinin anımsatılması üzerine ise Çınar, “Umarız böyle bir şeye başvurmazlar. Oraya hak aramaya gelenler polisler gibi devlet memurları, işçiler ve emeklilerdir. Dolayısıyla halka karşı polis gücünün kullanılması hoş olmaz” dedi.