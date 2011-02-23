-ATALAY: KÖTÜ MUAMELE TARİHE KARIŞTI ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, güvenlik birimlerinde vatandaşa karşı tutumun değiştiğini belirterek, ''Bugün kötü muamele ve hukuk dışı tutum tarihe karıştı. 3 bin 230 polis ve jandarma karakolumuz yenilendi. Hepsinde kamera var. Hiçbir yerde kayıt dışı işlem olmayacak. Bugün hukuk devletinin gerekleri uygulanmaktadır. Bunun dışında tutumu olan personeli aramızda yaşatmıyoruz, yaşatmayız'' dedi. Bakan Atalay, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü'ndeki Kriminal Polis Laboratuvarı ve Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ek binalarını hizmete açtı. Açılışta konuşan Atalay, Gölbaşı kampüsünün emniyet teşkilatı açısından çok önemli olduğunu, kampüsün imkanlarını iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Hasanoğlan'da da yeni bir kampüs yapıldığını ve gelecek hafta hizmete açılacağını bildiren Atalay, bu tesislerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Polis eğitiminde uluslararası standartları yakalamayı amaçladıklarını belirten Atalay, ''Şu anda polis teşkilatı olarak uluslararası standartları yakaladığımıza inanıyorum. Özellikle son yıllarda attığımız adımları çok önemli görüyorum'' diye konuştu. Devletin en önemli görevinin vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu kaydeden Atalay, bütün güvenlik birimleriyle birlikte bu görevi en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Bakan Atalay, ''Şunu rahatça ifade edebiliriz. Hamdolsun ülkemizde vatandaşlarımız huzur içinde yaşıyor. Türkiye güvenliğin en iyi olduğu ülkelerden biri'' dedi. Polis teşkilatı olarak vatandaş memnuniyetini en başa aldıklarını ifade eden Atalay, şöyle konuştu: ''Polis eğitiminde hep şunu söyledik, sizin muhatabınız insandır, vatandaşla muhatap olduğunuzda ona insan olma değerini daima verin. İkincisi de daima hukukun içinde olun. Türkiye bir hukuk devleti. Hukukun en fazla ihmal edilebileceği alan güvenlik birimlerimizin çalışma alanıdır. Çünkü ani gelişen olaylar var. Ama yine de hukukun içinde olun. Bu iki konuda Türkiye gerçekten çok büyük mesafe aldı. Çok çalıştık, çok çaba sarfettik ama bu konuda başarı sağladık. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim, bu dönemde dokunulmaz denilen şeylere dokunduk, yapılamaz, cesaret edilemez denilen pek çok şeyi gerçekleştirdik.'' Türkiye'nin güvenlik alanında büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini kaydeden Bakan Atalay, polis teşkilatının kurumsal yapısının daha da sağlamlaştığını, polisin imajının da yükseldiğini söyledi. Atalay, ''Bugün güvenilen, vatandaşlarımızın memnun olduğu, hukuka bağlı ve insan haklarına saygılı bir polis teşkilatı var'' diye konuştu. Türkiye'nin çetelerin çökertildiği, faili meçhullerin olmadığı, geçmişteki faali meçhullerin aydınlatıldığı bir ülke haline geldiğini belirten Atalay, vatandaşların daha güvenli bir ülkede yaşadığını kaydetti. -''SUÇ ORANI AVRUPA ÜLKELERİNE GÖRE DÜŞÜK''- Bakan Atalay, Türkiye'de suç oranlarının diğer Avrupa ülkelerine göre düşük olduğunu belirterek, suçu önlemek, suç olgusuna bütüncül bakmak, suçu üreten ve bütün suçlara zemin hazırlayan çetelerin, organize suç örgütlerinin üzerine gitmek şeklinde yeni bir güvenlik stratejisi benimsediklerini ve bunu uyguladıklarını kaydetti. Çeteler konusunu özellikle vurguladığını belirten Atalay, bütün suçların temelinde organize yapının, çetenin olduğunun görüldüğünü ifade etti. Çeteler çökertildikçe suçların azaldığını, ortadan kalktığını söyleyen Atalay, cesaretle, dirayetle, netice alıncaya kadar bu yeni güvenlik stratejisini uyguladıklarını bildirdi. Güvenlik hizmetlerinde önleyici tedbirlere önem verdiklerini belirten Atalay, uyguladıkları projelerle suçu oluşmadan önlemeyi hedeflediklerini kaydetti. Bu projeler arasında bulunan ''Güvenli Okul, Güvenli Eğitim'' projesinin başlı başına büyük bir proje olduğunu söyleyen Atalay, ''16 milyon çocuğumuz ve gencimizin eğitim gördüğü bütün okulların içi, dışı, çevresi şu anda çok güvende. Özellikle büyük şehirlerimizde okul çevreleri, servisler dahil çalışma alanımız içinde. Hamdolsun 4 yıldır okullarımızda bizleri üzen çok önemli bir olay olmadı'' dedi. Uyuşturucuyla mücadelede uluslararası övgülere mazhar olduklarını söyleyen Bakan Atalay, Türkiye'nin artık transit ülke olmaktan çıktığını belirtti. Trafik alanında da önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Atalay, 2008 ve önceki dönem ile 2010 yılı karşılaştırıldığında ölümlü kazalarda yüzde 21.5, yaralamalı kazalarda yüzde 12.8, ölü sayısında yüzde 21 ve yaralı sayısında yüzde 14 oranında düşüş olduğunu ancak bunu yeterli görmediklerini söyledi. AK Parti hükümeti döneminde güvenlik birimlerinin taleplerinin en ileri şekilde karşılandığını ifade eden Atalay, şöyle konuştu: ''Güvenlik birimleri bugün en itibarlı, en yeni teknolojiyle ve araçlarla çalışan birimlerdir. Benim bakanlığım döneminde de polis teşkilatımız hem insan kaynakları hem araç, gereç ve teçhizat bakımından çok ciddi şekilde güçlendirildi. Bugün polis teşkilatımız en yeni araçlarla ve en modern binalarda hizmet görmektedir. Yakıtı olmadığı için devriye gezemeyen araçlarımız yok. 2002'den bugüne polis teşkilatımıza 17 bin 283 araç alındı. Bunun 12 bin 152'si son 3 yılda alındı. Teşkilatımızda ömrünü tamamlamış bütün araçlar polisin envanterinden düşüldü. 2010 yılında polis teşkilatına katılan yeni polis sayısı 16 bin 85'tir. Polislerin askerlik hizmetinden muaf tutulmasını sağlayan düzenlemeyle polis sayımızda önemli bir rahatlama oldu. Kanun çıktıktan 2 gün sonra 3 bin 866 polisimiz terhis oldu ve görevine döndü. Böylece polis sayımızda ciddi bir tasarruf ve rahatlama oldu.'' -''İNSANA YÖNELİK SUÇLAR YÜZDE 95 ORANINDA AYDINLATILDI''- Güvenlik birimlerinin vatandaşa olan tutumunun değiştiğini, bunun dönemindeki en önemli değişim olduğunu kaydeden Atalay, ''Bugün kötü muamele ve hukuk dışı tutum tarihe karıştı. 3 bin 230 polis ve jandarma karakolumuz yenilendi. Hepsinde kamera var. Hiçbir yerde kayıt dışı bir işlem olmayacak. Bugün hukuk devletinin gerekleri uygulanmaktadır. Bunun dışında tutumu olan personeli aramızda yaşatmıyoruz, yaşatmayız'' dedi. Emniyet müdürlerinden teşkilatta yanlış yapanların korunmamasını isteyen Atalay, ''Yanlış yapanın cezasını verelim ve kurumumuzu koruyalım. Kurumu ancak böyle koruruz. İçimizdeki yanlışları korumaya kalkarsak kurumu lekeleriz. Bu konu en hassas noktadır. Bu imajı oluşturmak yıllar sürüyor ancak yıkmak için bir tane olumsuz olay yetiyor'' diye konuştu. Atalay, Kriminal Polis Laboratuvarı binasına 20 milyon lira harcandığını, binanın uluslararası standartlara uygun inşa edildiğini söyledi. Suçun aydınlatılmasında Türkiye'nin çok başarılı olduğunu ifade eden Atalay, insana yönelik suçların yüzde 95 oranında aydınlatıldığını bildirdi. Bakan Atalay, bu laboratuvarlar sayesinde artık sadece sorguya dayalı değil delile dayalı olay aydınlatma sistemine geçtiklerini belirtti. Konuşmanın ardından, Atalay, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kriminal Polis Laboratuvarı'nı hizmete açtı. Laboratuvar binasında incelemelerde bulunan Atalay, yetkililerden burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Balistik laboratuvarındaki inceleme sırasında, Emniyet Genel Müdürü Köksal, balistik inceleme konusunda yeni bir çalışma yaptıklarını söyledi. Köksal, ''Üretilen her silahla atış yapılarak örnek alınacak. Bu örnekler ve silaha ilişkin bilgiler bir havuzda toplanacak. Böylece suç mahallinde bulunan mermi kovanının hangi silaha ait olduğunu kolayca öğrenebileceğiz'' dedi. Buradan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, Libya'daki Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi: ''Libya'yla ilgili çalışmalar Dışişleri Bakanlığındaki kriz masasından yönetiliyor, bütün açıklamaları da burası yapıyor. Biz de dün saat 23.30'da orada ilgili bakan arkadaşlar ve bürokratlarla toplantı yaptık ve son durumu değerlendirdik. Tahliye konusu ve diğer konular oradan yürütülüyor. Dolayısıyla buraya gelen vatandaşlarla ve diğer konularla ilgili açıklamaları oradan almak lazım. Buradan bir şey söylersem yanlış bilgi vermiş olabilirim.'' Daha sonra Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ek binalarını da hizmete açan Bakan Atalay, özel harekat polislerinin gösterisini izledi.