-ATALAY: KOMŞULARLA ORTAK OPERASYON OLUR LAZKİYE (A.A) - 03.10.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Türkiye'nin komşu ülkelerle her zaman ortak operasyonlar yapabileceğini söyledi. Atalay, "terörle mücadele kapsamında Suriye ve Türkiye'nin ortak operasyonları oluyor mu?" sorusu üzerine, "Komşu ülkelerle her zaman bazı konularda ortak operasyon olur. Bu bazen uyuşturucuyla mücadele olur, bazen insan kaçakçılığıyla ilgili olur, bazen de diğer suçlarla olur. Suriye'nin yürüttüğü hassas operasyonlar oldu yakın zamanda. Ortak olmadı, ama onlar yaptılar, bizim de bilgimiz oldu. Yine o konularda karşılıklı talepler olabilir" diye konuştu. Suriye'nin Lazkiye kentinde düzenlenen Türkiye-Suriye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısına katılan Atalay, basın mensuplarının Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelerde terör konusunun gündeme gelip gelmediği yönündeki bir sorusuna, "Suriye ile güvenlik alanında işbirliği konusunda Türkiye'nin hiçbir sorununun bulunmadığını" kaydetti. Atalay, Suriye'den Türkiye'ye yönelik bir suç unsurunun girmemesi için Suriye'nin gayret gösterdiğini ve iyi bir komşuluk ilişkisi içinde olduğunu ifade etti. "Türkiye-Suriye ilişkileri en olumlu dönemini yaşıyor" diyen Atalay, işbirliğinde sıkıntı yaşamadıklarını, komşu ülkelerle sadece terör konusunda değil yasadışı göç, uyuşturucu gibi alanlarda da ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Atalay, YDSK toplantıları çerçevesinde Suriye ile vizelerin kaldırılmasının ardından geçişlerin denetiminin de ele alındığını belirterek, vizelerin kaldırılmasının ardından iki ülke arasında büyük bir geliş-gidiş başladığını kaydetti. "İran'a ne zaman gitmeyi planlıyorsunuz" sorusuna ise Bakan Atalay, "İran'a gidiş konusunda bir tarih koymadık, ama önümüzdeki bir iki hafta içinde gideceğiz" cevabını verdi. Atalay, "(İran ziyaretinde) Ağırlıklı konu yine terörle mücadele mi olacak?" şeklindeki soruya ise, "Tabi ki benim ziyaretimin ana konusu o" yanıtını verdi. İki ülke arasında geçen yıl imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasının çerçeve anlaşma olduğunun altını çizen Atalay, o anlaşmanın güvenlikle ilgili bütün hususları içerdiğini söyledi. Atalay Suriye ile Türkiye arasında polis eğitimi, mahalli idareler gibi konularda işbirliği alanları bulunduğunu belirterek, Suriye'nin Türkiye'deki gibi vatandaşlık numarası uygulamasına geçmek istediğini bildirdi.b