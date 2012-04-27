Atalay: Kalıcı konutlar Ağustos'ta hazır

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, depremin ardından konteyner kentlerde yaşamını sürdüren Vanlılara müjdeyi verdi: Yapımı devam eden kalıcı konutlar Ağustos ayından itibaren hak sahiplerine verilmeye başlanacak.



Atalay, Van'daki kalıcı afet konutların bulunduğu bölgelerde helikopterle havadan incelemelerde bulunduktan sonra bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Her şeyin planlandığı gibi yürütüldüğünü kaydeden Atalay, ''Aksayan bir şey yok. Verdiğimiz takvimlere uygun çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' dedi.

Yapımı devam eden kalıcı konutlarla ilgili bilgi veren Atalay, 100 metrekare büyüklüğünde yapılan evlerin malitetlerinin 110 bin lira olarak hesaplandığını kaydetti.

Atalay, "Konut maliyetinin sadece yüzde 70'inin vatandaştan karşılanacak. Ağustos ayı sonunda bu konutları teslim etmeye başlayacağız. İnşaatlarımız hızlı gidiyor. Kış şartlarında bile inşaatlar devam etti. Bostaniçi dediğimiz mevkide kışın inşaatlar devam etti. Yeni yöntemler geliştirerek ara vermeden devam edildi'' diye konuştu.



'Van şantiye halinde'



Van'ın bir şantiye halinde olduğuna dikkati çekeN Atalay şöyle konuştu:

''412 şantiye var. 41 ayrı müteahhit şantiyesini kurmuş, çalışıyor. Bunların altyapısı hariç 10 bin 100 kişi şu anda inşaatlarda çalışıyor. Çok sayıda istihdam alanı açılmış oldu. Bu sayılar biraz daha yükselecek. Ortalama günde 15 bin metreküp beton dökülüyor. Böyle yoğun işlerin devam ettiği bir ortam var.''