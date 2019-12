-Atalay: İnşallah can kaybı fazla olmaz ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, bu akşam meydana gelen merkez üssü Edremit olan 5,6 büyüklüğündeki depremle ilgili, ''İnşallah can kaybı fazla olmaz diye umuyoruz ama biz her ihtimale karşı en ivedi şekilde tedbirler almak durumundayız'' dedi. Atalay, NTV'de telefonla katıldığı canlı yayında, bölgede 230 civarındaki arama kurtarma personelinin depremin ardından çalışmalara başladığını bildirdi. Yakın illerden karayoluyla ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini ifade eden Atalay, Ankara ve İstanbul'dan da yardım ekiplerini taşıyan uçakların bölgeye hareket edeceğini belirtti. Depremin ardından Van'da elektrik kesintisi yaşandığını, bu nedenle uçakların daha önce kalkamadığını dile getiren Atalay, Van Havaalanı'nın daha sonra uçuşlara açıldığını kaydetti. Türk Kızılayının çadırlarını taşıyan kargo uçaklarının da hareket etmek üzere olduğunu bildiren Atalay, depremde bir dershane ve otel ile bazı toprak evlerin yıkıldığını ifade etti. Atalay, otelde kalan kişi sayısıyla ilgili ellerinde henüz net bir bilgi olmadığını belirterek, ''Otelin sahibinin söylediği, otelde çok fazla kişi yok gibi'' dedi. Yıkıldığı bildirilen dershanenin de boş olduğuna işaret eden Atalay, ''İnşallah can kaybı fazla olmaz diye umuyoruz ama biz her ihtimale karşı en ivedi şekilde tedbirler almak durumundayız'' diye konuştu. 23 Ekim'de meydana gelen depremin ardından geçici hasar tespit çalışmaları yapıldığını, girilmemesi gerekenlerle ilgili sahiplerine bilgi verildiğini anlatan Atalay, kesin hasar tespiti için vakit gerektiğine dikkati çekti. Bu akşam meydana gelen deprem öncesinde yarın bölgeye kesin hasar tespiti için 300 personelin gitmesinin planlandığını belirten Atalay, bugünkü depremin ardından yeni bir hasar tespit çalışmasının başlatılacağını söyledi. Yetkililerin, ''Depremin derinliğinin az, bu nedenle de etkisinin fazla olduğunu'' dile getirdiklerini anlatan Atalay, depremin merkez üssü olan Edremit'te herhangi bir hasar olmadığını vurguladı.