Atalay: İnegöl'de amigolar halkı provoke etti

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay İnegöl'de. Atalay, geçtiğimiz günlerde İnegöl'de meydana gelen olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Atalay İnegöl'de bir grup amigonun halkı provoke ettiğini açıklayarak, "Şoförler kavga etti, amigolar tahrik etti" dedi.



Atalay'ın tespitleri şöyle:



Esasen olayın ilk olduğu andan itibaren yakından takip ettik. Bütün bilgiler ışığında şunları açıkça söylemek istiyorum.



Aslında bir olay özü itibariyle Türkiye’nin her tarafında olabilecek türden bir asayiş olayıdır. Daha önce yapılan bir alışveriş ve özellikle bir halk otobüsü yapan vatandaş ile Orhaniye mahallesi sakinleri arasında yol verme meselesi yüzünden.





'Olayın siyasi yönü yok'



Olayın bir siyasi yönü yok. Kavgaya karışanlarında alkollü oldukları açıklanmıştı. Çıkan kavgada 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Ancak bu olay birileri tarafından farklı mecralara çekilmek istenmiştir. Vatandaşlarımız galeyana getirilerek provoke edilmiştir.



PKK insanlarımızı öldürdü gibi tamamen tahrik edici ifadelerle insanlar polis merkezimizin önüne geldi. Ama oraya gelen vatandaşların, bin civarında vatandaşın bir kısmı seyirci olarak kalmıştır. İçlerinden bir grup polis merkezimize ve araçlarımıza saldırmışlardır. Hatta polis araçlarını alkolle yakmaya çalışmışlardır. Polis merkezimize bira şişeleri fırlatmışlardır. Olayın olduğu akşam düzenlenen konser nedeniyle, oradaki kalabalığa verilen yanlış bilgiler işin kitleselleşmesini sağlamıştır.





'Tahrik ettiler'



Bir kısım kışkırtıcıların halkı tahrik etmeleri konusunda açık ve net beyanlar vardır



İnegöl’de sporla ilgili amigolar grubunun burada önemli rolü olmuştur. Bu da bizim tespitlerimizdendir. Yerel basınımız bunu iyi bilsin. İnegöl çok huzurlu bir şehir. Buranın imajını böyle oluşturanlara da müsaade etmemek lazım.





'İnegöllü polise taş atmaz'



Bir yandan birileri 4 polisimizi şehit etti, bir yandan da gelip polis araçlarımıza zarar verdi. Sonuçta bunların hepsi aynı yola hizmet etmektedir. Ben olayları İnegöllülere mal etmiyorum. İnegöllü polis aracı falan taşlamaz.



Sevgili basın mensupları, sizler büyük bir meşakkatle görev yapıyorsunuz. Büyük bir toplumsal sorumlulukta taşıyorsunuz. En kıdemsiz muhabirinizden kameramanınıza kadar hepiniz bir haberi yayına verirken sorumluluk bilincimizi de hatırlamak zorundayız.





'Vicdanım kaldırmıyor'



Ben şimdi kendi tespitimi söylüyorum. Basın işin içine girmeden görüntüledi, olayın içine girmeden tasnifledi. İnanın olayın içine girse, başından sonuna, özüyle ayrıntısıyla, kim ne yaptı, birazcık sabretseydi çok farklı bir haber olurdu şimdi baktığınızda İnegöl’ü baştan sonra etnik kimlikle ayrıştıran bir haberleştirme. Bunu benim vicdanım kaldırmıyor. Böyle değil bu. Burası böyle değil. Yerel basında bunu biliyor. Kahvehane basıldı gibi haberler çıktı basında. Tamamen yanlış, hiç ilgisi olmayan haberler çıktı."



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olaylara ilişkin, “Bir defa bu olayda kesinlikle siyasi veya ideolojik bir müdahale yok. Bunun oluşması tamamen spontanedir. Önceden planlanmış bir olay değildir” dedi.



Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal ile helikopterle İnegöl'e gelen Atalay, İlçe Emniyet Müdürlüğünde Bursa Valisi Şahabettin Harput, Bursa Emniyet Müdür Vekili Arif Okçu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Cici, İnegöl Kaymakamı Durmuş Gençer, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ile bir araya gelerek yaşanan olaylarla ilgili bilgi aldı.



Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Bakan Atalay ve beraberindekiler, olayların yaşandığı bölgedeki polis merkezini ziyaret etti.



Beraberindekilerle daha sonra İnegöl Belediyesi'ne geçen Atalay, Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.





'Her tarafta olabilecek asayiş olayı'



Atalay, İnegöl'de gerekli çalışmaların yapıldığını, kendisinin de hem Vali Şahabettin Harput hem emniyet hem de mülkiye müfettişlerinden olaylara ilişkin bilgi aldığını belirterek, şunları söyledi:



“Bütün bu bilgiler ışığında şunu sizlere açıkca söylemek istiyorum. Basınımızı bu konuda doğru bilgilendirmek çok önemli. İnegöl yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İnegöllü vatandaşlarımız bu işte en fazla üzülenler. İnegöl sanayi, ticaret tarım şehri, huzur kenti. Ülkenin her köşesinden gelen insanlarıyla gerçekten refah içinde yaşayan, bugün ihracat rakamlarında ülkemizde iller içinde sıralamada 16. sırada bulunan bir şehrimiz.



Bütün bu bilgilerden sonra sizlere şunları söyleyebilirim. Bu olay özü itibarıyla, başlangıcı itibarıyla Türkiye'nin her tarafında olabilecek türde bir asayiş olayıdır. Daha önce yapılan bir alışveriş, özellikle de işte bir halk otobüsü şoförlüğü yapan vatandaş ile Orhaniye Mahallesi sakinleri arasında yol verip vermeme, korna çalma vs gibi konularda çıkmış bir kavga meselesidir. Olayın başlangıçta hiçbir siyasi yönü yok. Kavgaya karışanların da aşırı alkollü olduğu, bilinçsizce hareket ettikleri yine daha önce de açıklanmıştı ve bilinmektedir. Çıkan kavgada 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmışlardır. Kavgaya karışan 5 şahıs gözaltına alınmıştır.”



Bu olayın birileri tarafından farklı mecralara çekilmek istendiğini vurgulayan Atalay, şöyle devam etti:



“Birtakım aslı olmayan, toplumu tahrik edici haberlerle vatandaşlarımız galeyana getirilerek, olay provake edilmeye çalışılmıştır. O gün biliyorsunuz, festivaldeki konserden çıkan vatandaşlarımız, gençler arasında 'PKK insanlarımızı öldürdü' falan gibi yanlış şeylerle, tamamen tahrik edici ifadelerle insanlar polis merkezimizin önüne yönlendirilmiştir. Ama oraya gelen vatandaşların, bin civarında vatandaşın bir kısmı seyirci olarak kalmıştır. İçlerinden bir grup, tahrik eden tutum içinde hem polis merkezimize hem de polis araçlarına saldırmışlardır. Hatta polis araçlarını alkolle yakmaya çalışmışlardır. Polis merkezimizin camlarına bira şişeleri fırlatmışlardır. Tabi olayın olduğu akşam düzenlenen konser nedeniyle ortaya çıkan kalabalığın arasında yanlış bilgiler işin belki kitleselleşmesinde önemli rol oynamıştır.



Meydana gelen hasarı şöyle ifade edeyim. Burada polislerimiz yaralanmıştır. Polis merkezi ve ilçe belediye binasının camları kırılmıştır. Bir emniyet otosu ve belediye otosu yakılmıştır. 12 adet emniyet aracı kullanılamaz hale gelmiştir. İki adet ambulans aracı da hasar görmüştür. Ayrıca, vatandaşlarımıza ait 5 sivil araç ile 9 iş yerinde de hasar meydana gelmiştir. Güvenlik güçlerimiz kısa süre içerisinde olaya müdahale etmişler ve yapılan görüntülü tespitlerle çalışmalar sonucunda 53 kişi gözaltına alınmıştır.”



Bakanlık olarak olayın hemen ardından gerekli incelemelerin yapılması için mülkiye ile polis başmüfettişi görevlendirdiklerini belirten Atalay, ayrıca olayın her boyutuyla ortaya konması için istihbaratın da içinde olduğu bir ekip gönderdiklerini bildirdi.



Atalay, Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da olayı başından itibaren yakından takip ettiğine değinerek, olayların daha da büyümesini engellemek ve yanlış algılamaları ortadan kaldırmak amacıyla İnegöl'ün ileri gelen insanlarıyla da sürekli toplantılar yapıldığını vurguladı.



“Bizim de tespitlerimiz var. Doğrusu hem güvenlikle ilgili, kendi çalışmalarımızla ilgili arkadaşlarımızın genel manada nerelerde eksiklikleri olmuş, nerelerde yetersizlikler var. Onları da değerlendirdik ve o konularda gerekli tedbirleri alacağız” diyen Atalay, şöyle konuştu:



“Olayın özüyle ilgili şunu tekrar ifade etmek istiyorum; bir defa bu olayda kesinlikle siyasi veya ideolojik bir müdahale yok. Bunun oluşması tamamen spontanedir. Önceden planlanmış bir olay değildir. Bu, ilk önemli tespitlerimizden birisidir. Hiçbir siyasi ve ideolojik bir yönlendirme veya oluşmasında ilk başta etkileme söz konusu değildir. Tamamen şoförler arası bir kavgadan yoğunlaşan bir olaydır. Olayı tamamen ticari çıkar gruplarının karşı karşıya gelmesiyle başlayan bir olay olarak değerlendiriyoruz. Ve doğrusu bir sebebi de cehalettir. Bir kısım kışkırtıcıların halkı tahrik edici söz ve hareketleri konusunda açık ve net beyanlar vardır. Maalesef şunu da açıkça söyleyeyim, bunları açık konuşmak lazım. İnegöl'de sporla ilgili amigolar grubunun burada önemli rolü olmuştur. Vatandaşı yönlendirmede ve polis merkezinin önüne doğru vatandaşı çekmede. Bu da bizim tespitlerimizden birisidir.”



İnegöl'ün huzurlu ve çok güzel bir şehir olduğuna dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:



“Buranın imajını böyle olumsuzlaştıranlara da tabi müsaade etmemek lazım. İnegöl halkı benim şurada da gözlemlediğim, bu olaydan büyük huzursuzluk ve mahcubiyet duymuştur. Hatta o polis merkezi önüne gelenlerin dahi ifadeleri , 'biz nasıl oldu da böyle bir olaya müdahil olduk.' Öncesinde İnegöl'de hiç böyle bir şey olmadı. Etnik temele dayalı veya başka bir sebeple burada hiç böyle bir kitlesel karşı karşıya geliş söz konusu değil.”