-ATALAY: İKİ HAFTA SONRA BAKANLIK'TAN AYRILACAĞIM ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, haziran içerisinde genel seçim yapılacağını anımsatarak, ''Biliyorsunuz İçişleri bakanları, seçimlerden üç ay önce görevlerinden ayrılırlar. Ben de iki hafta sonra Bakanlık'tan ayrılacağım'' dedi. Atalay, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Malezya İçişleri Bakanı Hishammuddin Hüseyin ve beraberindeki heyetle Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi'nde incelemelerde bulundu. Akademiye ayrı ayrı gelen iki bakan, polis merasim mangasını selamladı. Bakan Hüseyin mangayı Türkçe, ''Merhaba asker'' diye selamladı. İki bakan ve beraberindeki heyet, basına kapalı olarak bir süre görüştükten sonra, akademide incelemelerde bulunarak, Akademi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'dan bilgiler aldılar. İncelemeler sırasında Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal da hazır bulundu. Atalay ve Hüseyin daha sonra Güvenlik Bilimleri Fakültesinde öğrencilere hitap etti. Bakan Atalay, büyük bir heyetle Türkiye'de bulunan Malezya Başbakanı'nın, dün İstanbul'da Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü, bugün de Ankara'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve heyetler arası görüşmeler yapılacağını anımsattı. Atalay, Türkiye ve Malezya'nın özel konuma sahip olan iki ülke olduğuna dikkati çekti. Bakan Atalay, Türkiye ve Malezya'nın, İslam Konferansı Teşkilatının da iki önemli üyesi olduğunu hatırlattı. Türkiye ve Malezya'nın hem ekonomilerinin hızla geliştiğini hem de demokratikleşme yolunda çok önemli adımlar attığını belirten Beşir Atalay, ''Malezya ve Türkiye'nin her alanda geliştireceği ilişkiler, hem İslam Konferansı Teşkilatında hem de dünyada çok önemli. Dolayısıyla bu bir araya geliş, bu ziyaret, tarihi bir öneme sahip. Bütün Ortadoğu'da İslam dünyasında yaşanan bu siyasi gelişmeler içinde bu bir araya gelişin, o manada da bir değeri ve anlamı var'' dedi. Bakan Atalay, ''Değerli kardeşim'' diye hitap ettiği Bakan Hüseyin'e teşekkür ederken, ''Bu vesile ile kendisine hem polis eğitimimizi, akademimizi kendisine bir nebze tanıtmış olduk. İnşallah bundan sonra hem akademiler arası hem de genelde emniyet, polis teşkilatlarımız arasında yeni ilişkiler geliştireceğiz. 10 Nisanda polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde, Malezya'dan hem polis teşkilatı genel direktörü hem de büyük bir heyet gelecek, o zaman daha daha somut adımlar, hangi programlar içerisinde hangi irtibatlar geliştirilecek onlar konuşulacak'' ifadelerini kullandı. Globalleşen dünyada ulaslararası açılımların önemine değinen Atalay, Polis Akademisinin de bu bağlamda önemli çalışmaları yürüttüğünü söyledi. Atalay, akademideki öğrencilerin üçte birinin de ''dost ve kardeş'' ülke öğrencilerinin oluşturduğunu belirtti. Beşir Atalay, son yıllarda akademinin uluslararası paneller, toplantılar düzenlediğini hatırlatarak, özellikle terör alanında uluslararası toplantılar düzenlediğini ve bunun giderek daha fazla ses getirdiğini bildirdi. -ASKERLİKLE İLGİLİ MUAFİYET YASASI- Türkiye'de haziranda bir genel seçim yapılacağını ifade eden Bakan Atalay, şöyle konuştu: ''Biliyorsunuz İçişleri bakanları seçimlerden üç ay önce görevlerinden ayrılırlar. Ben de iki hafta sonra Bakanlık'tan ayrılacağım. Bu ortamı bulmuşken Akademiye de veda edeyim. Bulunduğum dönem içerisinde polis eğitimine özel bir önem verdim. Polis eğitimi benim için çok önemliydi. Polisin eğitimi iki noktada; insan hakları ve hukukun içinde olma ile yeni teknolojiye uyum. Bu ikisi çok önemli. Bu yönde eğitim alıyorsunuz. Türk Polis Teşkilatının toplumumuzda imajı şu anda çok yükseldi. Ondan çok memnunum. Son büyük çabalarla çıkardığımız, askerlikle ilgili 'Muafiyet Yasası', polis teşkilatımız için çok önemli, polis teşkilatımızın tarihi için çok önemli. Bundan sonraki psikolojiniz için çok önemli. Bu hayırlı olsun inşallah...'' Bakan Atalay, öğrencileri başarılar da diledi. Konuşmaların ardından Bakan Hüseyin'e ziyaret anısına hediyeler sunuldu. Hüseyin, kendisine hediye edilen ve üzerinde akademi arması bulunan şapkayı başına taktı. Daha sonra iki bakan salondaki öğrencilerin arasına girerek, hatıra fotoğrafı çektirdiler.