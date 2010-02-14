Atalay: Hakimlerin ayarlanması söz konusu değildir

T24 - Atalay'ın, 19 Ekim'de Kandil ve Mahmur'dan geleceklerle ilgili, iddia edilen ifadelerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.



İçişleri Bakanlığı, Bakan Beşir Atalay'ın, 19 Ekim 2009 tarihinde Kandil Dağı ve Mahmur Kampından gelecekler ile ilgili olarak, kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e söylediği iddia edilen ifadelerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ''eski Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle'ye atfen haberler yer aldığı hatırlatıldı.





Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



''Haberlerdeki; İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın, 19 Ekim 2009 tarihinde Kandil Dağı ve Mahmur Kampından gelecekler ile ilgili olarak, kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e söylediği iddia edilen ifadeler gerçek dışıdır.



Habur'dan bir grubun Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisinin İçişleri Bakanlığına ulaşması üzerine, gelişler sırasında herhangi bir yasa dışı eyleme, huzur ve güvenliği bozacak bir olaya sebebiyet verilmemesi için İçişleri Bakanı Beşir Atalay, davet ettiği DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk ile görüşmüştür. Ancak bu görüşmede iddia edildiği gibi, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın 'Hakim ve savcılar ayarlandı, giriş yapacaklar, geldikleri gibi geçecekler' şeklinde bir ifadesi kesinlikle söz konusu olmamıştır.



İç güvenlikten sorumlu bir Bakanlık olarak, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bakanlık Müsteşarı Osman Güneş'i iller arasında güvenlikle ilgili koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirmiştir.



Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Giriş yapanlarla ilgili tüm işlemler bağımsız yargı organlarının görev ve yetkileri dahilinde ve hukuki çerçevede gerçekleşmiştir. Bu konuda Bakanlığımızın bir müdahalesi olmadığı gibi, söz konusu da olamaz.''





