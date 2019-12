-ATALAY: GÜVENLİ HAYAT İÇİN İSTİHBARAT KAÇINILMAZ İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, demokratikleşme çabalarının korunması ve demokratik toplum düzeninin devamlılığının sağlanmasının, terör ve suç örgütlerinin eylemlerinin önceden tespit edilmesine bağlı olduğunu, bunun da istihbaratla olacağını bildirdi. Polis Akademisi Başkanlığınca, Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde düzenlenen ''Uluslararası İstihbarat Sempozyumu''nda konuşan Atalay, sempozyumun kolay konuşulmayan bir konuyla ilgili olduğunu belirterek, ''Gizlilik içinde yürütülen çalışmalar gibi görünen bir konunun, daha açık bir şekilde tartışılması çok güzel bir şey, Türkiye için sevinilecek bir konu. Türkiye'de bu toplantının yapılıyor olması ayrı bir değer'' dedi. ''Çağımızda güvenli hayat için istihbarat kaçınılmaz bir olgu'' diyen Atalay, ''Tartışılması ve değerlendirilmesi gereken, bunun nasıl yapılacağı. Bunun sağlıklı yapılması, hukuk içinde yapılması, insanı ezen, korkutan değil insana hizmet için yapılıyor olması, insanı koruyup koruması ve bunun en verimli bir şekilde yapılması, en iyi teknikle yapılması ve bunun denetiminin olması, keyfiliğin olmaması gerekiyor'' dedi. Atalay, şöyle devam etti: ''Özellikle istihbarat konusunun uygulama boyutunda uzun yıllardan bu yana çalışan uzmanlar, bu konudaki tecrübelerini de burada paylaştılar. İstihbarat, dünyanın her yerinde yürüyen bir olgu. DÜnyanın her yerinde tek tek bireylerin, hem de toplum ve devletin varlığını devam ettirmesini temin eden önemli enstrümanlardan birisi ve bu gerekli. Doğru ve yerinde istihbarat, binlerce, on binlerce insanın hayatlarını kurtarabilmekte, buna karşılık yanlış veya eksik istihbarat sonucunda da büyük zararlara uğranabilmektedir. Bilindiği üzere demokratikleşme çabalarının korunması ve demokratik toplum düzeninin devamlılığının sağlanması, terör ve suç örgütlerinin eylemlerinin önceden tespit edilmesine bağlıdır. Bu da istihbaratla olur. Bütün ülkeler bunu istihbaratla yapar. Günümüz dünyasında özellikle organize suçlarla ilgili, önleyici en önemli mekanizma istihbarattır. Terör dediğimizde olmazsa olmazı istihbarattır.'' Güvenlikle ilgili yeni bir üniversite kuracaklarını ifade eden Atalay, ''Bizim bir çalışmamız var, tasarısını hazırladık. Polis Akademimizi ve tüm bu konuda eğitim veren birimlerimizi 'Güvenlik Üniversitesi' ismiyle bir çatı altında toplayacağız. Yakın zamanda yasa tasarısını Meclise göndereceğiz. Bakanlık olarak polisimizin daha iyi şartlarda hizmet vermesini çok önemli görüyoruz. Hem genel manada hem de istihbarat manasında çok daha donanımlı olmalarını istiyoruz'' diye konuştu. Atalay, istihbaratın hukuk kuralları içinde olması gerektiğini vurgulayarak, demokrasi ve istihbaratın, hukuk ve istihbaratın zıt kutuplarda olmadığını, aksine birbirleri için gerekli olduğunu söyledi. Atalay, ''İstihbarat ve demokrasi ilişkisi negatif değil, pozitiftir'' dedi. Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Hem içerde hem de dışarda istihbarat alanında işbirliği, aşılamayan bir konu. İnsanlar istihbarat alanında kolay bilgi paylaşmazlar. Uluslararası istihbarat paylaşımı ise daha zordur. Sınır aşan suçların hepsinde daha fazla istihbarat paylaşımına ihtiyaç var. Ülkeler arası işbirliği olmadan terörle mücadele edemezsiniz. Terörle hiçbir ülke yalnız başına mücadele edemez. Bölücü terör örgütüyle istihbaratı Avrupa ülkeleri uzun süre bizimle paylaşmadı. Ne zaman terör kendilerine de zarar verdi, o zaman paylaşmaya başladılar.'' Kişilerin dinlenmesinin, telefon dinlenmesinin sadece yargı kararıyla olacağını ifade eden Atalay, ''Yargı kararı dışında bunu yapan olursa cezası çok ağırdır. Her şeyin kaydı yargı kararı dosyasında olacak. Başka bir uygulama katiyen olamaz. Yanlış bir uygulama varsa mutlaka bunun hesabını verir. İstihbarat, devletin topluma müdahalesi olarak kurgulanamaz. Aksine istihbarat, toplumun demokratik gücünün artması için bir çalışmadır'' diye konuştu.