Atalay: Gelen grup, planın bir parçası

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, açılım çalışmalarında gelinen son noktayı bugün gazetecilere anlattı. "Eve dönüş"ün, demokratik açılım sürecinin bir safhası, planın bir parçası olduğunu söyleyen Bakan Atalay, "İlk gelen grubun 100-150'ye tamamlanmasını bekliyoruz. Avrupa'dan da eve dönüş olabilir. Daha iyi haberler duyabiliriz" dedi.



İçişleri Bakanı Atalay, Rixos Otel'de basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.



"Demokratik açılım" paketi ve "eve dönüş" süreciyle ilgili bilgiler veren Atalay, bu süreçte toplumun her kesiminden destek gördüklerini belirtti.



Bakan Atalay, gelinen noktayı "Hepimizin ortak başarısıdır" diye niteledi.



Atalay, "Avukatlar ve DTP'lilerden daha fazla sorumluluk bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde daha iyi şeyler duyabiliriz" dedi.



Kuzey Irak'ın artık PKK'nın rahat edeceği bir yer olmaktan çıktığını belirten Atalay, "İlk gelen grubun 100-150'ye tamamlanmasını bekliyoruz. İyi bir planla sonuca doğru ilerliyoruz. En kısa zamanda iki bakan Erbil ve Musul'a gidecek" dedi.



'Büyük hassasiyetler gerekiyor'



Irak'ın kuzeyinden dün başlayan "eve dönüş" sürecinin ilk uygulama olduğu için anlamlı olduğunu vurgulayan Beşir Atalay, devlet olarak idare, güvenlik, yargı ve sağlık boyutuyla her türlü tedbirin alındığını bildirdi.



Bu uygulamanın alt yapısının TCK'nın 221. maddesine göre gerçekleştirildiğini kaydeden Atalay, 29 kişinin işlemlerinin tamamlandığını, 5 kişinin işlemlerinin ise halen sürdüğünü anımsattı.



Atalay, "Büyük hassasiyetler gerekiyor. Bu herhangi bir konu değil. Sabırla sonuçlar alınacak. DTP'nin, vatandaşların hassasiyetleri gerekiyor. Süreç içinde yanlışlıklar olmaması için herkesin daha sorumlu davranması gerekiyor. İlk grupta bazı şeyler daha çabuk olabilirdi. Bazı gecikmeler yaşandı" dedi.



Gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi halinde sürecin daha sağlıklı işleyebileceğini vurgulayan Atalay, "Bunun devamını bekliyoruz. Açıkça şunu ifade edeyim, dağdaki insan da bunun bir çıkmaz sokak olduğunu görüyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak terörü bitirmek istiyoruz. Devletin bütün unsurları bu konuda kararlıdır. İnşallah önümüzdeki günlerde daha iyi haberler duyacağız" diye konuştu.



Beklenmedik şeylerin olmaması için önceden özellikle açıklama yapmadıklarını kaydeden İçişleri Bakanı Atalay, basın mensuplarından gelenlerle ilgili haberlerde daha titiz davranmaları isteğinde bulundu.



Teyit edilmemiş haberlerin yazılmamasını talep eden Atalay, tereddüt halinde kendilerinden doğru bilgi alınabileceğini belirtti.



Atalay, "Ben bu sürecin her safhasında destek veren basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Alacağımız sonuç, geleceğe bırakacağımız önemli bir miras olur. Türkiye'nin terörsüz, huzurlu, refah içinde büyümesi hepimizin ortak arzusudur" dedi.



'Bazı hazırlıklarımız var...'



Kesinleşmeden süreçle ilgili erken değerlendirmeler yapmaktan özellikle kaçındığını vurgulayan İçişleri Bakanı Atalay, "eve dönüş" süreciyle ilgili önceden açıklama yapılmamasının da alınan tedbirlerin bir parçası olduğunu söyledi.



Atalay, "Çoğu uygulamayla görülecek bazı hazırlıklarımız var. İdari tasarruflarla olabilecekler var. Meclis tasarrufuyla olacaklar var. İnce ince dokumak gerekiyor. Yöntem, üslup çok önemli. Hassasiyetleri koruyarak yürüyeceğiz" dedi.



Bu süreç çerçevesinde dış temasların da önemli olduğuna işaret eden Atalay, Dışişleri Bakanı'nın ve kendisinin bir dizi temaslarda bulunduğunu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Irak'ta önemli görüşmeler yaptığını hatırlattı.



Kendisinin Suriye, Irak ve İran'da önemli temaslarda bulunduğunu belirten Atalay, "Şartları olgunlaştırarak adım adım gidiyoruz" ifadesini kullandı.