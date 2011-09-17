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Dünya

Atalay: ''Gelecek kaygısından endişe etmeyin'' GÜZELYURT (A.A)

17 Eylül 2011 16:55

-Atalay: ''Gelecek kaygısından endişe etmeyin'' GÜZELYURT (A.A) - 17.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kıbrıs müzakerelerinden olumlu sonuç alınmasa da KKTC halkının gelecek kaygısı yaşamayacağını belirterek, ''Topraklarınıza yatırım yapmaktan, gelecek kaygısından endişe etmeyin'' dedi. Atalay, KKTC'deki temasları kapsamında Güzelyurt bölgesini ziyaret etti. Güzelyurt'ta çarşıyı gezen Atalay, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, anı fotoğrafı çektirdi.  Atalay, Güzelyurt bölgesi halkına yönelik, ''Lütfen gönlünüzü ferah tutun, Türkiye Cumhuriyeti hep yanınızdadır, asla yalnız değilsiniz, olmayacaksınız. Biz hep buradayız. Rahatça yaşayın. Topraklarınıza yatırım yapın. Gelecekle ilgili endişe duymayın'' dedi. Atalay, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla sürdürülen müzakerelerin adil, kalıcı ve huzur içerisinde yaşanacak bir anlaşmayla çözüme ulaşmasını temenni ettiklerini, ancak bir sonuç alınsa da alınmasa da KKTC halkının gelecek kaygısı yaşamadan yaşamını sürdüreceğine vurgu yaptı. Atalay, Güzelyurt ve Lefke bölgesini çok beğendiğini ve insanlarının çok misafirperver olduğunu, kendisini çok güzel ağırladığını, kısmet olursa emekliliğini de burada yaşayabileceğini dile getirdi. Atalay, vatandaşların, ''kentimiz güzel ama kalıcı olsun'' sözü üzerine, Güzelyurt'un mutlaka kalıcı olacağından kimsenin endişe duymamasını istedi. Atalay, yeni hükümet döneminde kendisine KKTC ile ilişkilerde sorumluluk verildiğini, bu kapsamda ilk ziyaretini KKTC'ye yaptığını ve bu ziyaretin çalışma, tanıma ziyareti olduğunu söyledi. Atalay, Kuzey Kıbrıs'ta eğitim ve turizmin gelişmesi için her türlü çalışmayı yapacaklarını belirterek, kimsenin topraklarına yatırım yapmaktan çekinmemesini, KKTC halkının geleceğinin Türkiye ile işbirliği içerisinde olduğunu, endişe edilecek bir durumda olmadığını söyledi. Atalay, ''Lütfen gönlünüzü ferah tutun. Türkiye her zaman yanınızda. Topraklarınıza yatırım yapmaktan, gelecek kaygısından endişe etmeyin. Müzakerelerde olumlu sonuç alınmasa da KKTC halkı gelecek kaygısı yaşamayacak'' dedi.

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