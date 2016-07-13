Atalay Filiz'in valizinden bunlar çıktı!

Tuzla'da öğretmen Fatma Kayıkçı'nın ölümüne ilişkin "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanan Atalay Filiz'in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya yeni bilgiler ulaştı.

Soruşturma kapsamında savcılık aralarında Kayıkçı’nın ailesinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin ifadesine başvurdu. Savcılıkta bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren Fatma öğretmenin oğlu 15 yaşındaki M.D.’nin olaydan önceki akşam annesinin çantasında 15 bin lira olduğunu söylediği öğrenildi.

"Atalay Filiz yerleri siliyordu"

DHA'nın haberine göre; Savcılıkta ifade veren Fatma Kayıkci’nin komşusu Sibel Ocak’ın ise, “Olay günü 10 dakika boğuşma sesi duydum. Evimin kapısının ardından sesleri dinledim. Korktuğum için çıkıp bakamadım. Kısa bir süre sonra çocuğumu okula gitmesi için kapının önüne çıkardığımda Atalay’ın yerleri sildiğini gördüm. 7 dakika sonra geri döndüm” dediği öğrenildi. Savcılık bu 7 dakikalık zaman diliminde Filiz’in cinayetin ardından valizini alıp kaçtığını belirledi. Öte yandan boğuşma sırasında Fatma öğretmenin 2 dakika boyunca Filiz’den kaçmaya çalıştığının tespit edildiği öğrenildi.

Valizi tutuklandıktan sonra bulundu

Öte yandan Filiz’in firari olduğu sırada İzmir’de Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi Seferi Hisar-Kuşadası Karayolu’nun altından geçen menfezde de kaldığı tespit edildi. Filiz tutuklandıktan 2 hafta sonra menfezde bir valiz bulundu.

Valizden çıkanlar

Filiz’e ait olduğu tespit edilen valizde “Casuslar Kitabı” adlı bir kitap, çeşitli tarihlere ait gazete kupürleri, kimlik kaplamaya yarar laminasyon makinesi, şok aleti olduğu değerlendirilen bir cihaz, Türk bayrağı, laptop çantası, kıyafet, kendine ait 15 fotoğraf, sim kart, CD’ler, bir hard disk ve el yazısı ile yazılmış kağıtlar bulundu.

Eşyaları teslim edildi

Hard disk incelenmek üzere emniyete verilirken Filiz’in kaldığı Silivri Cezaevi’ne ise eşyaların teslimi için savcılık yazı yazdı. Valizden çıkanların soruşturma dosyası ile ilgili olmadığını kişisel eşyalar olduğunu tespit eden savcılık valizden çıkanları Filiz’e teslim etti.