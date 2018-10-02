Atalay Filiz'in ‘cezai ehliyeti' olup olmadığına dair rapor istendi: Diğer dosyaları da etkileyebilir

Üç kişiyi öldürmekle suçlanan Atalay Filiz'in başklarına ait kimlikleri kullanma suçundan yargılandığı davanın öncesinde avukatı, müvekkilinin tam teşeküllü bir akıl ve ruh sağlığı hastanesine yatırılmasını talep etti. Daha önce reddedilen talep, mahkeme tarafından kabul edildi.

Hastaneden çıkacak rapora göre, Filiz'in cezai ehliyetinin olup olmadığı ortaya konacak. Raporun sonucuna göre diğer dava dosyaları da etkilenebilir.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı ve Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova’yı öldürmekle suçlanan Atalay Filiz’in bir başka davası da bugün görüldü. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Filiz, başka kişilere ait kimlikler üzerinde sahtecilik yapmakla suçlanıyor.

Talepleri reddeden mahkeme bu kez kabul etti

Anılan dava duruşması öncesi Filiz’in avukatı, müvekkilinin tam teşekküllü bir akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilmesini talep etmişti. Daha önce benzer yöndeki talepleri geri çeviren mahkeme bu kez talebi kabul etti.Mahkeme, Filiz’in, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verdi. Bu hastanede çıkacak rapor, Filiz’in, ceza ehliyetinin olup olmadığını ortaya koyacak.

Mahkemenin kararını değerlendiren Atalay Filiz'in avukatı Merve Uçanok, "Atalay Filiz'in üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında suç tarihi itibariyle cezai ehliyetinin olup olmadığı değerlendirilmek üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki gerçekleştirilecek. Filiz ile ilgili dava dosyasına sunduğumuz sağlık raporları, reçeteler, tomografi sonucu vb. delillerle ile detaylı olarak anlattığımız psikolojik geçmişinin bu rapor hazırlanırken dikkate alınmasını özellikle talep ettik.Hastanece düzenlenecek raporun kapsamı yalnızca resmi belgede sahtecilik suçu ile ilgili olacak. Ancak sanığın bu suç kapsamında cezai ehliyetinin yerinde olmadığı ile ilgili bir rapor çıkarsa; bu raporun, yargılandığı diğer dosyaları da etkilemesi mümkün" dedi.

"Sen nasıl bir ruh hastasısın?"

Dava dosyasına sunulan dilekçede, önemli bir ayrıntı da yer aldı. Dilekçede, Atalay Filiz tarafından öldürülen Göktuğ Demirarslan, Filiz'e gönderdiği bir e-posta mesajına yer verildi. Söz konusu e-posta 6 Ocak 2012, saat 03.29 atılmış. Atılan e-posta'da şöyle deniyor: "Sen nasıl bir ruh hastasısın ki benim videomu filan çekmişsin ve o ara hiçbir problemimiz yoktu. Senin işin gücün yok mu? Ayrıca böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyorsun. Sana bir abi tavsiyesi, git en yakın akıl hastanesine kendini bir göster. Ciddi akıl sorunların var. Senin, hani yaptıkların normal bir insanın aklından geçecek şeyler değil. Senin gibi bir ruh hastasından herşey beklenir. Eğer ki bir daha bizi rahatsız edecek olursan seninle uğraşırım."