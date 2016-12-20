Atalay Filiz’e istenen ceza belli oldu

Öğretmen Fatma Kayıkçı'nın katili Atalay Filiz hakkında iddianame düzenlendi. Savcı, Filiz'in "Planlayarak kasten öldürme" suçundan "Ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İstanbul ve Ankara'daki üç cinayetin zanlısı olarak aranırken İzmir'de yakalanan ve tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen Atalay Filiz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Filiz hakkında, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, Filiz'in ayrıca "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak nitelikli hırsızlık" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ne olmuştu?

Tuzla Yalıboyu Caddesi Postane Mahallesi'nde oturan tarih öğretmeni, 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'nın cesedi, 28 Mayıs'ta evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulunmuştu.

Kayıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen Atalay Filiz'in, 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti.

Ankara'daki cinayetlerle ilgili yaklaşık 3 yıldır aranan Atalay Filiz'in, sahte kimlikle yurt dışına kaçtığı ve bir süre sonra geldiği İstanbul'da yaşamaya başladığı, çevresine kendisini farklı kimlikle tanıttığı belirtilmişti.

İzmir'in Menderes ilçesinde yakalanarak İstanbul'a getirilen Filiz, tarih öğretmeni Kayıkçı'yı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.