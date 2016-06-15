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Atalay Filiz'e barodan atanan kıdemli avukat Vildan Yirmibeşoğlu kimdir?

Atalay Filiz, ailesinin gönderdiği, kendisinin de arkadaşı olan avukatı kabul etmedi

15 Haziran 2016 12:13

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu seri cinayet zanlısı Atalay Filiz, ailesinin gönderdiği, kendisinin de arkadaşı olan avukatı kabul etmedi. Bunun üzerine Baro, kanunen avukat görevlendirmesi yaptı. Baro'nun Atalay Filiz için atadığı avukat ise deneyimli bir isim olan F. Vildan Yirmibeşoğlu, kadın hakları, kadınlara yönelik şiddet, taciz, töre cinayetlerine ilişkin çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

 

Bir süre düşünecek

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, seri cinayet zanlısı Atalay Filiz, ailesinin gönderdiği kendisinin de arkadaşı olan avukatı reddedince İstanbul Barosu avukat görevlendirdi. Baronun kıdemli bir isim olan Avukat F. Vildan Yirmibeşoğlu’nu atadığı anlaşıldı. 

CMK kapsamında ataması yapılan Av. Yirmibeşoğlu, Filiz için geçen verilen tutuklama kararına itiraz edecek. Anılan itiraz başvurusunun, yasal zorunluluk olduğu anlaşıldı.

Yirmibeşoğlu’nun Filiz’e yönelik CMK avukatlığı birkaç gün daha devam edecek. Edinilen bilgiye göre Av. Yirmibeşoğlu, Filiz’in daimi müdafiliğini üstlenip üstlenmeme konusundaki kararını da hafta sonuna kadar verecek.

 

Kıdemli hukukçu

 

İstanbul Barosu’na 33 yıl önce üye olan Avukat Vildan Yirmibeşoğlu, kadına yönelik şiddet, insan hakları alanındaki çalışmaları ile de öne çıktı. Yirmibeşoğlu’nun ‘Töre ve Namus Gerekçesiyle İşlenen Cinayetler: Toprağa Düşen Sevdalar’ isimli bir de kitabı bulunuyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yirmibeşoğlu, yüksek lisans derecesini de yine İstanbul Üniversitesi’nden aldı. Beş yıl süreyle yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Bilgi Üniversitesi’nde görev yaptı.

TCK Kadın Çalışma Grubu’nun basın sözcülüğünü gerçekleştirdi. Bilirkişi sıfatıyla iki yıl üst üste Avrupa Parlamentosu’na davet edildi. Üç yüz Ağır Ceza dava dosyasının analizi olan “Toprağa Düşen Sevdalar” adlı kitabı kaleme aldı. Avukat Vildan Yirmibeşoğlu 2011 yılı itibari ile serbest avukatlık yapmakta.

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Atalay FilizVildan Yirmibeşoğluavukat

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