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Atalay Filiz'e ağırlaştırılmış müebbet hapis

Filiz'e müebbet, öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle verildi

01 Aralık 2017 18:21

Atalay Filiz, öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Filiz ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Atalay Filiz'e, Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

 

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