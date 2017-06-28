Atalay Filiz ile ilgili rapor mahkemeye ulaştı

İstanbul Pendik’te öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldürmekle suçlanan Atalay Filiz’in yargılandığı dosyaya Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin raporu bugün ulaştı. Hastane raporunda Filiz’in ceza ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaası için dosyası duruşma savcısına teslim etti. Atalay Filiz, Göktuğ Demirarslan ve Elena Radckhova’yı öldürdüğü gerekçesi ile açılan davada ise iki kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile yargılanıyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Filiz, Fatma Kayıkçı’yı öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya katıldı. Duruşmaya Filiz'in avukatları Merve Uçankok ve Uğur Poyraz'ın yanı sıra Fatma Kayıkçı'nın yakınları katıldı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya getirilen Filiz, daha önce yaptığı savunmaları tekrar etti.

Rapor dosyaya girdi

Mahkeme, Filiz ile ilgili Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin 21 Haziran tarihli raporu ile ilgili bilgi verdi. Rapora göre Filiz 19 Haziran günü hastaneye yatırıldı. Yapılan muayene sonrası hayat raporunu hazırladı. Raporda, Filiz’in ceze sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı. Rapor ile ilgili düşüncesi sorulan Filiz “Rapora bir diyeceğim yoktur” dedi.

Mahkeme Filiz’in tutukluluğunun devamına, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için de dosyayı duruşma savcısına teslim etti. Davanın bir sonraki duruşması için ise 8 Ağustos’a gün verildi.

Filiz’in yargılandığı bir dava ise Ankara Adliyesi’nde görülüyor. Filiz anılan davada, Göktuğ Demirarslan ile kız arkadaşı Elena Radckhova’yı öldürmekle suçlanıyor.