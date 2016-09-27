Atalay Filiz için" yeniden rapor alınsın" talebi reddedildi

Ankara'da iki, İstanbul'da bir cinayetin faili Atalay Filiz hakkında, ‘ceza ehliyetinin tam' olduğuna ilişkin hazırlanan rapora avukatlarının yaptığı itiraz reddedildi.

Veli Sarıboğa’nın Habertürk’te yer alan haberine göre, Filiz'in avukatları Uğur Poyraz ile Merve Uçanok, Adli Tıp Kurumu'nca "20 dakikalık görüşme sonucu" Filiz'e rapor verildiğini, raporun usulüne uygun hazırlanmadığını öne sürmuştü.

Avukatlar, Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdikleri dilekçede, Atalay Filiz'in ceza ehliyetinin olup olmadığı ile ilgili Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları veya dengi bir hastanede gözlem altına alınarak, yeniden bir rapor hazırlanmasını talep etmişti.

Talebi inceleyen hakimlik, Adli Tıp'ın "cezai ehliyeti tamdır" raporu verdiği Filiz'in gözlem altında tutularak yeniden rapor hazırlanması talebini reddetti.