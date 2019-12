Atalay: Emrimdeki adamla polemiğe girmem

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, katıldığı bir televizyon programında, Hanefi Avcı’nın kitabı ve iddiaları ile ilgili olarak; “Emrimde çalışan bir İçişleri mensubu ile polemiğe girmem doğru olmaz. Zaten konu da Adliye'ye intikal etmiş durumda. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hukuki işlem başlattı. Biz de İç İşleri Bakanlığı Müfettişlerini, iddiaları ve konuyu araştırmak üzere görevlendirdik. Müfettişlerin raporlarını oluşturmasını bekliyorum” açıklamasını yaptı.



'10 bin polis alınacak'



Polis alımına yönelik ise Atalay şunları kaydetti: “Hazırlıklarını yapıyoruz. 10 bin üniversite mezunu polis alımı ilanı yapılacak. Her yaz 10 bin alım yapıyoruz. Sınavları bekledik şu ana kadar. Bir iki hafta içinde kamuoyuna duyurulacak. İlk kez burada söylüyorum. Genel Kurmay'da çalışmalar var. Polislerin askerlikle ilgili yasası mutlaka çıkacak. Polislerin mesleği bu zaten. Dolayısıyla askerlik yapmasına gerek yok”.





'MHP ve CHP'nin belediye başkanları evet diyor'



TV8'de Erkan Tan ile Başkent’ten’ programına konuk olan ve BDP ile evet demesi konusunda pazarlıklar yapıldığı eleştirilerine cevap veren Atalay, “Sadece BDP’ye değil, herkese evet deyin diyoruz. MHP, BDP, CHP tabanında evet diyecek kişi çok. MHP ve CHP Belediye Başkanları evet diyeceğini söylediler. Gerçi CHP açıkça söyleyeni partiden ihraç ediyor. Ondan dolayı korkuyorlar, açıktan söyleyemiyorlar. Vicdanları hayır demeyi kabul etmiyor. Sırf Ak Parti’ye karşı olmak için, CHP, MHP, BDP ve PKK var güçleriyle çalışıyorlar” şeklinde konuştu.



“Ana Muhalefet Partisinin konumu çok önemlidir. CHP kendisine Sosyal Demokrat Parti diyor. Anayasa Paketi hakkında konuşmuyorlar. Bütün konuşma Hükümete karşı. 26 madde değişiyor. Biz kendilerinden şunu demelerini beklerdik. ‘Ey vatandaş! Benim istemediğim maddeler var. Şu maddeye karşıyım…”





'Terör konusu MHP'nin ekmeğidir'



MHP’yi sert eleştiren Atalay, “MHP’nin tek gündemi terörle ilgili konulardır. Siyasetteki varlık nedenidir. Onun ekmeği, gıdasıdır. O konu biterse MHP de biter” ifadelerini kullandı.



Bu Anayasada vatandaşın hayatını etkileyecek hükümler olduğunun altını çizen Atalay, “Memurlara toplu sözleşme hakkının getirilmesine mi; yurtdışına çıkış yasağının kalkacağına mı; çocukların, şehitlerin, dul, yetim ve özürlülerin daha iyi korunmasına mı ‘hayır’ diyeceksiniz? diye sordu.





Mehmet Keçeciler: “Hayır Çıkarsa, Rahmetli Özal’ın ve Menderes’in Ruhları Azap Çeker



Eski Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler’in “Hayır çıkarsa, rahmetli Özal’ın ve Menderes’in ruhları azap çeker” sözlerine yönelik de Atalay şunları söyledi; “Sayın Keçeciler önemli bir devlet adamıdır. Türkiye’yi yurt dışına açan Demokrat Parti’den sonra rahmetli Özal olmuştur. Sonra da Ak Parti devam ettirmiştir. Özal ihtilal döneminden sonra iktidar olduğu için bu değişikliği yapamadı”.





'Muhalefet Anayasa paketini gündemden düşürmeye çalışıyor'



Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin ve HSYK’nın ele geçirilmesi hakkında şunları kaydetti;

“Bu çok önemli bir konu. Bir hukukçu olarak çok üzülüyorum. Muhalefet, Anayasa paketini gündeme getirmemek için çaba sarf ediyor. Tek tek ele alınırsa Muhalefetin kabul etmeyeceği hiçbir madde yok, paket insan iradesi içeriyor. Meclis iradesinin 411 oyla kabul ettiği karara, yukarıda 7 kişi hayır derse olmaz. Anayasa Mahkemesi, bireylerin hakkını, özgürlüklerini savunan bir mahkeme haline geliyor. Artık vatandaşlar Strazburg’a gitmeyecek. Bizde de Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları Mahkemesi'ne dönüşüyor. Hükümet’in ele geçirmesi söz konusu bile olamaz”.





'Yargıda seçim zaten var, yeni değil ki'



“HSYK’daki üyeleri Yargıtay, Danıştay seçiyor. Kast sistemi var şu an. Şimdi ise, yeni 10 üyeyi Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görev yapan hakim ve savcılar seçecek” diyen Atalay, “Bunların tamamının Ak Partili olma ihtimali var mı? Bu iddia akla, mantığa aykırı” açıklamasında bulundu.





'Yargı sorunlu'



AKP'de önemli sistem değişikliğinin olduğunu vurgulayan Atalay, 2002’de Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçildiğini hatırlatarak; temelinde yargıda daha fazla olmak üzere, bugün de buna benzer değişiklikler olduğunu söyledi. Atalay açıklamasına şöyle devam etti: “Yargı sorunlu. Kurumlara güven araştırmalarında yargı en alt sırada. Diğer kurumlara güven azalabilir ama yargıya karşı azalmaması gerekir”.





'13 Eylül sabahı Ak Parti yine iktidar'



Bunun bir Anayasa değişikliği olduğunu, Genel Seçim olmadığını hatırlatan Atalay, “Bu bir parti oylaması değil. Parti oylamasına 1 yıldan az süre var. Vatandaş şimdi Anayasa Paketine baksın. Pakette çok önemli değişiklikler var. Bütün maddeleri okusunlar. Siyasi bağlılıklarına göre oy verirlerse yazık ederler. Bizim vatandaşımız bilinçlidir, önsezilidir” dedi.





'Terörist başının adını kullanarak kötülük yapıyorlar'



Başbakan Erdoğan’ın terör örgütü lideriyle görüşme iddialarına cevap veren Atalay, “Bununla ilgili açıklamalar yapıldı zaten. Bu kişi Devletin cezaevinde tutuklu. Kimin, nasıl görüşeceği belli. Türkiye’de büyük bir halk oylaması yapılacağı sırada, sırf iktidara zarar vermek için kullanılması çok yanlış. Aklı selim sahibi olarak düşünmeye ihtiyaç var. Bütün siyasi partiler birleşip, bu beladan nasıl kurtuluruz diye konuşmak durumundalar” diye konuştu.





'Ak Parti gerginlikten yana değil'



“Biz iktidarız gerginlik bizim işimize yaramaz ki. Biz Ak Parti olarak pozitif bir kampanya yürütüyoruz. Bu kadar fazla saldırı olunca Sayın Başbakan cevap vermek zorunda kalıyor. Sayın Başbakan üslubunda her zaman vatandaş ile parti yönetimini ayırıyor. Örneğin; Ülkücü kardeşlerim diyor, MHP’li, CHP’li kardeşlerime sesleniyorum diyor. Çünkü bizler gerginlikten yana değiliz” şeklinde konuştu.