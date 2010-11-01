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ATALAY: ELİMİZDE BAZI BİLGİLER VAR İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2010 13:50

-ATALAY: ELİMİZDE BAZI BİLGİLER VAR İSTANBUL (A.A) - 01.11.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Taksim'deki patlamaya ilişkin, ''Elimizde bazı bilgiler var. Kesin bilgilere ulaştığımızda sizlerle paylaşacağız.Erken bilgi vermek istemiyoruz'' dedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine gelen İçişleri Bakanı Beşir Atalay, burada bir süre İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile görüştü. Atalay, buradan ayrılışında gazetecilerin Taksim'deki 'canlı bombalı' saldırıya ilişkin sorularını yanıtladı. Atalay, olayla ilgili gözaltı bulunmadığını belirterek, ''Elimizde bazı bilgiler var. Kesin bilgilere ulaştığımızda sizlerle paylaşacağız. Erken bilgi vermek istemiyoruz'' dedi.

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