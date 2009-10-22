Atalay: DTP kesimini uyarıyorum

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Şu an toplumun her kesiminin katkı vermesi gereken bir süreçte bulunulduğunu" ifade ederek, "Özellikle DTP kesimini uyarıyorum; burada büyük zorluklarla mesafe alınan kardeşlik atmosferi oluşturuluyor. Bunu sabote etmesinler, bir fayda, katkı sağlamaz" dedi.

Atalay, özel bir televizyonda katıldığı programda "demokratik açılım"la ilgili soruları cevaplandırırken, "sürecin toplumun her kesiminden destek gördüğünü" söyledi.

Türkiye'nin en önemli sorununu çözmek için uğraş verdiklerini ifade eden Atalay, Türkiye'nin geleceği için önem taşıyan bu çalışmalara ilişkin, yurtdışından da "çok olumlu tepkiler" aldıklarını dile getirdi.

İçinde bulunulan süreci "kendisiyle çelişircesine eleştirenler" olduğunu ifade eden Atalay, DTP'nin rahatsız edici tavırlar içinde bulunduğunu olduğunu kaydetti.

Atalay, "Özellikle DTP kesimini uyarıyorum; burada büyük zorluklarla mesafe alınan kardeşlik atmosferi oluşturuluyor. Bunu sabote etmesinler, bir fayda, katkı sağlamaz" diye konuştu.

Toplumun her kesiminden "daha yapıcı katkılar beklediklerini" bildiren Atalay, Hükümet olarak 2001'den beri "demokratik açılım" sürecinin içinde olduklarını söyledi.

Toplumsal sorunlarda daha fazla özgürlüğün, daha fazla demokrasinin, daha fazla şeffaflığın, çözüm için en iyi yöntem olduğunu belirtirken, "Baskı ve zorlamayla olmaz" diyen Atalay, şunları söyledi:

"Bu tür konularla hiç ilgilenmeyebilirdik de. Siyaset sorunların çözümünde en etkili yoldur. Biz risk alıyoruz, demokratik standartları yükseltme yolunda... Tüm farklılıkları zenginlik olarak alıyoruz. Böyle bir vatandaşlık bağı oluşturuyoruz. Bir yandan da terörle ilgili daha etkili sonuç almak istiyoruz. Eve dönüşle ilgili süreç de devam edecek. Tüm bunlarla ilgili de çok bağlayıcı açıklamalarda bulunmak istemiyoruz. Tüm bu olanlar, Hükümet'in planlarının bir parçasıdır. Bazıları tarafından bunlara başka irtibatlar içinde bakılmasını hayretle karşılıyoruz. Bu kadar hayati bir mesele olan terör konusunda muhalefetin tavrını da hayretle karşılıyoruz."

"Türkiye'nin rahatlaması, paranoyadan kurtulması için bu sürecin sağlıklı yürümesinin" önemine işaret eden Atalay, "devleti yıpratıcı ve sabote edici şeylerden basının da kaçınmasının çok önemli olduğunu" söyledi.