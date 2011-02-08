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ATALAY: DİNK SORUŞTURMASI YOK ANKARA (A.A)

08 Şubat 2011 16:38

-ATALAY: DİNK SORUŞTURMASI YOK ANKARA (A.A) - 08.02.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, idare olarak kendilerine gelen herhangi bir konu olmadığını bildirerek, ''Savcılığa başvurudur bu, henüz soruşturma da başlatılmış değildir. Savcılık bundan sonra ne yapacak onu beklemez lazım'' dedi. Bakan Atalay, 95. Dönem Kaymakamlık Kursu kapanış törenine ve kura çekiminin yapılacağı Crowne Plaza'ya gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Polislere verilen askerlik müjdesini kaymakamlar da bekliyor. Böyle bir müjdeli haberiniz var mı?'' sorusu üzerine Atalay, şunları kaydetti: ''Kaymakamlarımıza böyle bir müjde vermiyoruz, veremiyoruz. Bizim o çalışmamız polislerle ilgiliydi. Her meslek grubu için nasıl askerlik yapacağı kanunla belirlenebilir. Meclisimizin yetkisinde. Polislerle ilgili düzenlemenin çok özel bir sebebi var. Polisler uzun süre güvenlik eğitimi alıyorlar. Ömür boyu da güvenlik görevlisi olarak çalışıyorlar. Üniformalı ve silahlı görev yapıyorlar. Askerimize çok benzer bir görevi yapıyorlar. Onun için diğer mesleklerle mukayese edilmemesi lazım.'' Bakan Atalay, gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dava hakkındaki bir soru üzerine de ''Bu konuda epey bir bilgi kirliliği ve karışıklık var. Şu anda idare olarak bize gelen herhangi bir konu yok. Bu konunun yeniden gündeme gelmesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği karar ve ailenin avukatlarının savcılığa başvurusu ile gündeme geldi. Savcılığa başvurudur bu, henüz soruşturma da başlatılmış değildir. Savcılık bundan sonra ne yapacak onu beklemez lazım'' yanıtını verdi.

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