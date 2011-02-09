Atalay: Dink için soruşturma yok

T24

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 95. Dönem Kaymakamlık Kursu kapanış töreninden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Atalay, Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili olarak aralarında eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ve eski İstanbul Valisi Muammer Güler’in de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında soruşturma açıldığı iddialarını değerlendirdi.Bakan Atalay, şöyle konuştu:''Bu konuda epey bir bilgi kirliliği ve karışıklık var. Şu anda idare olarak bize gelen herhangi bir konu yok. Bu konunun yeniden gündeme gelmesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği karar ve ailenin avukatlarının savcılığa başvurusu ile gündeme geldi. Savcılığa başvurudur bu, henüz soruşturma da başlatılmış değildir. Savcılık bundan sonra ne yapacak onu beklemez lazım.”