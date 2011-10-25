-Atalay: Devletin tüm kurumları bölgeye odaklandı VAN (A.A) - 24.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van'daki depremin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, ''Devletin bütün kurumları, bütün mekanizmaları, Van'a, Erciş'e ve bu köylerimize odaklandı'' dedi. Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Atalay, özellikle geçici iskan ve kalıcı iskan ile ilgili olarak da Bakan Erdoğan Bayraktar ve TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel ile bölgede incelemelerde bulunduklarını belirtti. Atalay, şöyle konuştu: ''O konuda kararlarımızı da oluşturuyoruz. Çadırdan sonra ne olacak? Ondan sonra ne olacak? Vatandaşlarımız şimdiden, özellikle köylerdeki vatandaşlarımız bilgi sahibi olsunlar, bir tereddüte düşmesinler diye. Ben genel manada bunları ifade etmiş oluyorum. Size tekrar şunu da söyleyeyim. Devletin bütün kurumları, bütün mekanizmaları, Van'a, Erciş'e ve bu köylerimize odaklandı. Şimdi bakın bütün bakanlıklarımızın en üst yöneticileri ve kurumlarımız, herkes kendi görev alanıyla ilgili titiz bir çalışma, titiz bir koordinasyon içindeyiz. Bakanlarımız hem Erciş'te var, hem buradayız bizler. Ben yarın da yine burada sabaha kadar çalışmalardan sonra size açıklamalarda bulunacağım.'' Dün gece de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgeye geldiğini anımsatan Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hepimiz ilk incelemeleri yaptık, talimatlar verildi. Okullar tatil edildi, gece saat 3'te hastanede ziyaretlerde bulunuldu. Ve hepimiz ayakta bu çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah hiçbir şey aksamayacak. Böyle zamanlarda mutlaka aksayanlar olur ama onları gidermek için de hepimiz buradayız, onun için buradayız zaten. Vatandaşlarımıza telefonlar açık, başvuru yerleri var, kolayca ulaşıyorlar, kriz merkezlerimiz var. Benim bugün gördüğüm, tüm bunları da açıklıkla sizlerle paylaşıyorum. Vatandaşlarımızın daha fazla çadır talebi dışında önümüzde bir sorun yok. Yani önemli bir sorun yok. O çadırla ilgili tahminleri aşan bir talep. Yoksa şu anda buraya ulaşan çadır miktarı 6 bini geçti. Ama bu gece biz 7-8 bin civarında daha çadır bekliyoruz. Yani o talebi de inşallah karşılamış olacağız. Hiçbir tereddüt olmasın, vatandaşlarımızın bu manada hiçbir endişeleri olmasın. Eğer gözden kaçan eksiklikler varsa onları da tamamlayacağız. Hepimiz buradayız, hepimiz görevin başındayız. Bütün vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız bu duyarlılık içinde çalışmaları sürdürüyoruz.'' Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Atalay, enkaz altında kalan vatandaş sayısı hakkında bilgisinin olup olmadığının sorulması üzerine, şunları kaydetti: ''O konuda kesin bir şey söyleyemeyiz. Belli çalışmalar var, bugün Erciş'te de orada yine değerli bakanlarımız var, Ağrı valimiz var. Onlarla da konuştuk. Tabii her apartmanla ilgili, çöken apartmanla ilgili çalışmalar yürütülürken bir yandan da bilgi alınmaya, bu şekilde aynı zamanda tespit de yapılmaya çalışılıyor. Ama esas olarak da tabii enkazların kaldırılmasıyla ancak o konuda sağlıklı bilgiler verebiliriz size. O da çok gecikmeyecek.'' -Ceza evinden kaçan mahkumlar- Ceza evinden kaçan mahkumlarla ilgili soruyu da Atalay, ''Ben o konuda bilgi vermeyeyim, Adalet Bakanlığımız, Başsavcılığımız konu üzerinde çalışıyorlar. Bana gün ortasında dönenlerle ilgili bir bilgiler vermişlerdi ama ben yanlış bilgi verebilirim. Dönmeyenler var hala, onu sadece söylemekle yetineyim şimdi'' dedi. Bölgede yaşadığı kendisini en çok etkileyen sahnenin ne olduğunun sorulması üzerine Atalay, yakınları enkazın altında olan, çaresiz onun başında arama kurtarma faaliyetlerini bekleyen insanların durumundan etkilendiğini, kendilerinin de onların duygularını paylaştıklarını belirtti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Atalay'a sorulan bu soru üzerine, bugün daha önce düzenledikleri basın toplantısında anlattığı UMKE Personeli kadının gösterdiği fedakarlığını yeniden anlatarak, bundan çok etkilendiğini, görevine bu kadar sadık olan bu personelle en kısa sürede tanışacağını bildirdi. -Sağlıkla ilgili çalışmalar- Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise gerçekten Van'da çalışan bütün görevliler ve sağlık görevlilerinin büyük bir insanlık sevgisiyle, fedakarlıkla çalıştıklarını belirterek, ''Ve çok başarılılar. Bu operasyonların başarılı olabilmesi için çalışanların bu işe gönüllerini vermesi lazım ve bunu biz gerçekten bu halkta görüyoruz'' dedi. Bölgeye yapılan sağlık yardımları hakkında bilgi veren Akdağ, şunları kaydetti: ''210 kara ambulansı. Bu 210 kara ambulansının içerisinde çoklu ambulanslarımız var, 7 adet. Çoklu ambulanslarımız şöyle, 4 kişiyi birden taşıyabilir. Ayrıca bizim Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin 53 aracı. Bunlar da yerine göre ambulans ve benzeri imkanlarda da kullanılabiliyor. Ağır iklim çadırlarından oluşmuş hastanelerimiz 6 set, hizmet araçlarımız 82 adet ve UMKE timlerimiz yani Ulusal Medikal Kurtarma Timlerimizde çalışan 565 arkadaşımız. Toplamda bunlar 113 UMKE Timi 5'er kişiden oluşuyorlar. 232 uzman doktor, toplamda bin 265 arkadaşımız Van'ın yardımına koştular. Bu çok önemli bir sayı, tabii bu iyi organize olunmasa bunları buraya getirmek asla mümkün olmazdı. 7 ambulans helikopterimiz, 2 de uçak ambulansımız bölgede bulundu.'' -Yaklaşık bin 300 yaralı var- Toplamda bin 300 civarında yaralı olduğunu açıklayan Akdağ, şöyle devam etti: ''Civarında diyorum çünkü ayakta tedavi edilerek kayıtlara girmeyen vakalar da var, çok hafif olduğu için. Şu anda 158 kişi Van'daki Devlet Hastanemizde yaralı olarak tedavi görüyor, 293 kişi de Van dışındaki hastanelerde tedavi görüyor. Oralara nakledilmiş hastalarımız, yaralılarımız oldu. Nereye Ağrı'ya, Erzurum'a, Bitlis'e, Diyarbakır'a, Muş'a, hava yoluyla Ankara'ya. Böylece çevre illerde de kapasiteyi çok iyi kullanmış olduk. Vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları sağlık yardımlarını çok zamanlı bir biçimde alabildiler. Şu anda artık çok fazla yaralı gelmiyor takdir edersiniz. Çünkü büyük ölçüde ulaşılabilecek kişilere ulaşılmış oldu. Ancak yorulmuş bir sağlık personeli var tabii, belki 24 saat boyunca çalışan. Dolayısıyla ekiplerin sayılarının çok olması onları daha kısa süreli çalıştırmamızı sağlıyor. Böylece daha verimli bir biçimde çalıştırabiliyoruz.'' -Yaralı yakınlarına ''184'' hattı hizmeti- Bakan Akdağ, özellikle şehir dışından olmak üzere, bazen de şehir içinden yaralı olan yakınlarını arayan kişiler olduğunu vurgulayarak, ''Bunun için şöyle bir hizmet vereceğiz. Bugün itibariyle saat 21.30'dan sonra 184 numaralı telefonumuzu arayan vatandaşlarımız, yakınlarıyla ilgili haber alabilecekler'' dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da teknik ekip olarak hasar tespit çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirterek, şunları aktardı: ''Öncelikle kamu binaları olsun, hastaneler olsun, okullar olsun, diğer vatandaşlarımızın oturduğu binalar olsun, bunlarda oturulamayacak durumda olan binaları tespit ederek, halkımızın buralara girmemesini, diğer risk teşkil etmeyen binalarda oturulabileceğini, kamu binalarında risk teşkil etmeyen binalarda da hizmet görebileceği şeklindeki çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bugün yine aynı şekilde sayın başbakan yardımcımızın koordinasyonunda köylere gittik, 9 köyü ziyaret ettik. Toplam 25 köyde hasar var ama bunlardan 19 tanesinin bir kısmında orta hasar, ağır hasar var ama 4 tanesinde çok ağır hasar var. Bunlara gittik, bunlarda iskan konusunda öncelikle çadır kurmak suretiyle geçici ön iskan problemini halletmek, arkasından bugün konteyner için çok geniş bir çalışmamız oldu.'' -İzolasyonlu konteynerler yapılacak- Ağır kış şartlarında insanları rahat ettirmek için kışa dayanıklı, izolasyonlu konteynerler yapacaklarını açıklayan Bayraktar, şu bilgileri verdi: ''Arkasından da ihale için yer tespit çalışmalarımız devam ediyor, zemin etütlerimiz devam ediyor. Hem Van merkezde, hem Erciş'te, hem de köylerimizde yapacağımız konutlar için hem tespit çalışmalarımız, hem de inşa çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Devletimiz insanlarımıza; evsiz kalan insanlarımıza; en iyi şekilde evlerini yapacaktır, en kısa sürede. Bu konuda devletimizin, hükümetimizin çok ciddi tecrübesi var, TOKİ'mizin çok ciddi tecrübesi var. Hem köylerde köy evlerini yapacağız, burada hayvan barınaklarıyla, ahırlarıyla birlikte evler yapılmak suretiyle daha modern, daha çağdaş, depreme dayanıklı evler yapmak suretiyle köylülerimizi rahatlatacağız. Şehirlerde de ne kadar ağır hasarlı ve evi yıkılan binalar varsa bunların konutlarını yapacağız. Erciş'te de aynı şekilde tespitler devam ediyor. Bunları en kısa sürede yapıp, konteynerlerde bu kışı geçirecekler, önümüzdeki sene bu vakitlere gelmeden de insanlarımız sağlam konutlarına, çağdaş, modern, mühendislik bilimi bakımından gayet uygun konutlara taşınacaklar.''