Atalay Demirci'nin imza atma yükümlülüğü kaldırıldı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da \'FETÖ/PDY üyeliği\' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci\'ye adli kontrol şartı kapsamında verilen haftada 1 gün karakola giderek imza atma yükümlülüğü kaldırıldı.

Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atalay Demirci ve avukatı Ali Akbaş hazır bulundu. Mahkeme, bir önceki oturumda zorla getirilmesi yönünde karar verilen tanık Feyzullah Ülken\'in adresinin bulunamadığı ve tanığa ulaşılamadığını, ele geçirilen dijital materyallerin de bilirkişi tarafından incelenmediğini bildirdi. Bunun üzerine savcı, eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesini talep etti. Söz verilen Demirci\'nin avukatı Ali Akbaş, \"Müvekkilim, tanınan bir kişidir. Üzerindeki imza atma yükümlülüğü işi gereği sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Mahkemenizden, imza atma yükümlülüğünün kaldırılmasını talep ediyoruz\" dedi.

Mahkeme de Atalay Demirci\'ye adli kontrol hükümleri kapsamında verilen haftada 1 gün karakola giderek imza atma yükümlülüğünü kaldırdı. Demirci\'nin yurt dışına çıkış yasağının devam etmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

