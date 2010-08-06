-ATALAY DAHA SIK HALK OYLAMASI İSTEDİ DİYARBAKIR (A.A) -06.08.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Türkiye'nin diğer önemli meselelerinde de daha sık halk oylamasına gidilmesini arzu ettiklerini söyledi. Atalay, Diyarbakır Valiliği'nde referandumla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, halk oylaması öncesi, günü ve sonrası güvenlik tedbirleriyle ilgili çalışmalar yapacaklarını söyledi. Paketin, Anayasanın 175. maddesi gereğince 12 Eylül 2010 pazar günü halk oyuna sunulacağını, halk oylaması başlangıç tarihinin 31 Mayıs 2010, propaganda ve yasaklarının başlangıç tarihinin ise 5 Eylül 2010 olarak tespit edildiğini hatırlatan Atalay, Anayasa değişiklik paketinin ana muhalefet partisi tarafından iptali için Anayasa Mahkemesine götürüldüğünü, Anayasa Mahkemesinin de 7 Temmuz 2010 tarihinde kararını açıklamasıyla referandum süreci önünde hiçbir engelin kalmadığını hatırlattı. Takviminin işlemeye başladığını, 12 Eylül 2010 tarihindeki referandumun Türkiye'nin her köşesinde demokrasi şöleni içerisinde geçmesi konusunda önlemler alındığını belirten Atalay, halk oylamasının çok ciddi bir organizasyon olduğunu ifade etti. Vatandaşların da kendisini ilgilendiren ve kendisinin hakemliğine ihtiyaç duyulan en temel meselede kararını vereceğini belirten Atalay, şöyle dedi: ''Referandumla ilgili çeşitli değerlendirmeler yapılır. Ama ülkemizde çok fazla uygulaması da yoktur. Aslında doğrudan demokrasinin güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Bugüne kadar 5 halk oylaması yapılmıştır. Bunlar da Anayasayla ilgilidir. Bu 6. olacak. Bunun ikisi iktidarımız döneminde olacak. Doğrusu biz hükümet olarak, parti olarak diğer konularda da daha çok konuda halk oylamasına gidilmesini tercih ediyoruz. Halk oylamasının sadece böyle Anayasa değişikliğiyle değil; ki bizim mevzuatımız, anayasamız bunu öngörüyor. Ülkenin diğer önemli meselelerinde de daha sık halk oylamasına gidilmesini arzu ediyoruz. Milletin hakemliğine daha çok başvurulması tercihimizdir. Demokrasi kültürümüzün gelişmesi ve kendi haklarımıza sahip çıkabilme adına vatandaşlarımızın sandığa mutlaka gitmelerini biz teşvik ediyoruz, bunu talep ediyoruz. Bunun önündeki bütün engelleri de kaldırma yönünde çaba sarf ediyoruz. Zaten anayasal bir haktır gidip oy kullanma. Bu hakkı vatandaşlarımız kullansın istiyoruz. Bu konuda epey kolaylıklar geliştirildi.'' Konuşmasında, seçim güvenliği konusunda da gerekli önlemlerin alındığına değinen Atalay, görevlerinin, bu süreçte halkın özgür iradesinin sandığa en sağlıklı şekilde yansımasını sağlamak olduğunu ve bütün dileklerinin halk iradesinin adil, şeffaf ve hür bir şekilde sandığa yansımasını sağlamak olduğunu söyledi. -''BU ANAYASA PAKETİ ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR''- Halkın iradesinin hiçbir baskı ve etki altında kalmadan, hür bir şekilde sandığa yansıması için her tedbirin alındığını ve çalışmaların devam ettiğini dile getiren İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Amacımız, bugüne kadar yapılmış olan en kapsamlı ve en demokratik sivil anayasa değişikliği konusunda da halkın özgür iradesinin en sağlıklı şekilde sandığa yansımasını sağlamaktır. İlk defa bu kadar geniş kapsamda sivil bir anayasa değişikliği halk oylamasına sunuluyor. Bu, demokrasimiz için bugüne kadar atılmış en ileri adımlardan birisi ve belki en ilerisidir diyebilirimdedi. Vatandaşın bu demokratik hakkını kullanmasının önünde hiç bir engel olamayacağını ve hiç kimsenin buna engel olamayacağını, buna müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Bakan Atalay, ''Hiç kimse vatandaşın iradesine ipotek koymaya kalkmasın. Halkın özgür iradesinin sandığa yansımasından daha güzel ne olabilir? Hepimiz buna gayret etmeliyiz. Demokrasi dediğimizde halkın iradesinin ön plana çıkması ve belirleyici olmasıdır esas olan. Demokrasinin özü budur, bu olmazsa demokrasinin diğer özellikleri çok geride kalır. Yahut da çok ayrıntıdır. İstenilen budur, bu sağlansın. Biz bunu sağlayacağız'' şeklinde konuştu.