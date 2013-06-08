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Atalay, 'çapulcu' gençleri 'Ben Nesli' ile anlamaya çalışıyor

Milletvekilleri Gezi Parkı’nı tartışırken Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ‘Ben Nesli’ adlı kitabı okudu. Kitap, günümüz gençliğinin sorunlarını ve arayışlarını inceliyor

08 Haziran 2013 12:46

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, TBMM'de okuduğu "Ben Nesli" kitabıyla, Gezi Parkı direnişçilerinin ağırlıkla aralarında bulunduğu 80 ve 90 doğumlu gençlerin sorunlarını ve düşüncelerini anlamaya çalışıyor.

Taksim Gezi Parkı eylemlerinin ardından AKP’li milletvekilleri, eylemlerin sosyolojik boyutunu incelemeye başladı. Başbakan Vekili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptığı görüşmenin sonrasında Bülent Arınç’ın, ‘Hükümet olarak yaşadığımız olaylardan kendimize göre ders çıkardık’ açıklaması kullanmıştı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da, “Olayın bütün boyutlarını iyi analiz ediyoruz” diyerek eylemlere mercek tuttuklarını ifade etmişti. Atalay, TBMM’de verdiği ‘kitap’ molasında ‘90 gençliğini anlamaya çalıştığını ortaya koydu.

 

'Gençlik sinirli, depresif, kaygılı'

 

Atalay, milletvekilleri Taksim olaylarını tartışırken, psikolog ve toplum yorumcu Dr. Jean M. Twenge’in 1970, 1980 ve 1990’lı yıllarda doğan “Ben Nesli” gençliğini anlatan kitabını okudu. Atalay’ın bu yıllarda doğan Ben Nesli gençlerin “hoşgörülü, özgüvenli, açık fikirli ve hırslı fakat bir o kadar da sinik, depresif, yalnız ve kaygılı olduğunu” anlatan kitabı büyük bir dikkatle okuması, muhalefetin tepkisine yol açtı.

 

Kitap molası tartışma yarattı

 

CHP’li Aytuğ Atıcı, Atalay’ın tartışmaları dinlemek yerine kitap okumayı tercih etmesini eleştirmişti. Tutanaklara da yansıyan tartışma üzerine Atalay, “Sayın milletvekilini doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum ben. Böyle bir milletvekillinin bu Mecliste bulunabileceğini bile anlayamıyorum. Birinin kitap okumasına ‘Niçin kitap okuyor?’ diyebilecek bir milletvekilini bu Meclis’te düşünemiyorum” demişti.

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