Atalay: Çalışmamı tamamladım, dosyam haz

T24 - Hükümet, bedelli askerlikten sonra yaklaşık 40 bin polis için büyük sıkıntı yaratan askerlik sorununa çözümü de gündemine aldı.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, polisin askerlik sorununa çözüm olacak alternatifli bir çalışma yaptığını belirterek, tamamladığı çalışmasını yakında hükümete sunacağını açıkladı.





Çalışmamı tamamladım



“Çalışmamı tamamladım, dosyam hazır” diyen Atalay, çalışmasının, bu polislerin 1-2 aylık temel eğitimin ardından askerliklerini, polislik görevleri sırasında tamamlamalarını öngördüğünü söyledi. Çalışmasını henüz kimseyle paylaşmadığını belirten Atalay, şunları söyledi:



“Şu anda 40 bin polisimiz bu durumda. Bunların çoğu da uzun dönem askerlik yapacak. Bizim ise polis eksiğimiz var. Zaten polis ihtiyacımız olduğu için bu yıl 20 bin polis daha alıyoruz. Bana göre polisler askerlik yapmamalı. Çünkü zaten aynı eğitimi alıyorlar. Alternatifli bir çalışma yaptım. Bu durumdaki polislerimiz 1-2 aylık temel eğitimin ardından askerlik görevlerini polis olarak yapabilirler. Bu konunun üzerinde ciddi olarak duruyoruz. Polisimizin de moralini yüksek tutmasını istiyoruz. Ancak bunun zamanlaması konusunda şimdiden bir şey söyleyemem. Ben dosyamı hazırladım. Önce hükümetimize sunup, kendi aramızda konuşacağız. Sonra da Savunma Bakanlığımızla paylaşacağız.”





Genelkurmay’la görüşmedim



Atalay, bu konudaki çalışmanın Genelkurmay Başkanlığı’na sunulduğu ve olumsuz karşılandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Atalay, “Bizim şu ana kadar Genelkurmay ile bu konuda bir görüşmemiz olmadı” dedi.







