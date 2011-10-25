Atalay: Bu kadar büyük çadır talebi beklemiyorduk

T24

Sağlık çalışmaları



Konteynerler ve kalıcı konutlar



TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın başkanlığında toplandı. Atalay, Hükümet adına gündemdışı söz alarak, Van'daki depremin ardından yapılan çalışmalar hakkında Genel Kurula bilgi verdi.Büyük bir deprem yaşandığını belirten Atalay, tüm millete “geçmiş olsun” dileğinde bulundu. Depremin yaralarının sarılması amacıyla tüm milletin tek vücut olduğunu belirten Atalay, depremzedelere yönelik çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti.Van'da çok katlı 6 binanın yıkıldığını anlatan Atalay, ağırlıklı olarak hasarın Erciş ve köylerinde görüldüğünü söyledi. Atalay, Erciş'te 80 binanın tamamen yıkıldığını, 19 köyde ise bin 362 binanın kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.Atalay, depremde şu ana kadar 370 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların 248'inin Erciş'te, 122'sinin ise Van'da depreme yakalandığını açıkladı. Yaralı sayısının ise bin 300 olduğunu belirten Atalay, yaralıların bir kısmının ayakta tedavi edildiğini, kalanların Van, Ankara ve deprem bölgesine yakın illerin hastanelerine nakledildiklerini anlattı.AFAD Başkanlığının koordinasyonu yürüttüğünü anlatan Atalay, deprem haberi alınır alınmaz Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile kendisinin de aralarında bulunduğu bazı bakanların Van'a hareket ettiğini söyledi.Atalay, ilk anda ülkedeki arama ve kurtarma ekiplerinin harekete geçirildiğini ifade ederek, “Böyle afet durumlarında özellikle bu afet deprem ise önemli husus, arama ve kurtarma çalışmalarının hızlı şekilde yürütülmesidir” dedi.Yaralılar için sağlık sistemini en etkili şekilde çalıştırmaya başladıklarını belirten Atalay, şöyle devam etti:“Sayın Başbakan ile hemen Erciş'e ulaştık, çalışmaları yerinde gördük, vatandaşlarla görüşmeler yaptık. Van'a döndük, gerekli talimatlar verildi. Gece saat 03.00'e kadar yaralılarla ilgilenildi.Türkiye bu konuda çok büyük birikime sahip. Acı tecrübelerle bu birikim oluşmuştur ama dünyanın en tecrübeli ekipleri burada. Hemen hava köprüsü kuruldu. Ekiplerin önce Van'a sonra Erciş ve köylere ulaşması sağlandı. Van Havaalanında helikopterler hazırdı. Çok hızlı şekilde olay yerine ulaşıldı. Depremle tüm birikimimiz şu anda Van'da dır. Yaklaşık 3 bin arama kurtarma personeli var. Her enkazın başında 2-3 grup var. Ulaşılmamış bir köy yok. Sadece Erciş'te enkaz çalışmaları devam ediyor. İş makinesi, vinç sıkıntısı çekilmedi. Vatandaşlara, özel teşebbüse özellikle teşekkür ederim. Herkes kendi elindeki vinci ve ya diğer araçları seferber etti.”Sağlık çalışmalarının kapsamlı ve başarılı bir şekilde yürütüldüğünü anlatan Atalay, çevre illerden büyük bir sağlık personeli takviyesi olduğunu belirtti. Deprem bölgesine 2 ambulans uçak getirildiğini ifade eden Atalay, ayrıca 7 ambulans helikopter ve Türk Silahı Kuvvetleri helikopterlerinin de görev yaptığını söyledi.Bölgede 210 ambulansın görev yaptığını anlatan Atalay, Van'da hizmete yeni açılan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin büyük bir hizmet gördüğünü ifade etti.Erciş ve Van'daki hastanelerden 37 yaralının uçaklarla Ankara'ya götürüldüğünü belirten Atalay, binalardaki hasar tespiti çalışmalarının da hızlı bir şekilde sürdüğünü anlattı.Kurulan hava köprüsü aracılığıyla depremzede vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığını ifade eden Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:“Van, Erciş ve köylerimize 15 bin civarında çadır ulaşmıştır. Yarın sabaha kadar da çadır sayısı 25 bine çıkacaktır ama yine de çadır konusunda vatandaşın daha fazla talebi olmuştur. Belli bir yetersizlik de yaşanmaktadır. Bunun sebebi şu; hemen ilk akşam çadırkentler kuruldu, evi yıkılanlar oraya yerleştirildi ama artçı sarsıntılar olduğu için hiç kimse evine girmek istemiyor. Çadırkentlere de gitmek istemiyor. Bir çadır sahibi olmak evinin yakınında kalarak, bazı ihtiyaçlarını zaman zaman evden karşılamak istiyor. Bu tabii bir talep. Bu yolu da açtık.Çadır konusunda işin doğrusu bu kadar yüksek talep beklemiyorduk. Hasar tespiti hızlı bir şekilde yapılıyor. Evi sağlam olanlara 'eve girin' deniliyor. Diğerlerine 'kırmızı çarpı' işareti konuluyor. Ama vatandaşa 100 bin hane çadır talebinde bulunduğunda onu karşılayamıyorsunuz. Çadır ve ısıtıcı dışında bir sıkıntı yok. Hem devlet kurumlarından hem sivil toplum kuruluşlarından çok ciddi şekilde yardım özellikle dün geceden itibaren Van'a akmaya başladı. Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber ettik. Komşu ülkelerden de çadır nakli sağlanıyor.”Van'ın merkezinde hayatın normale dönmeye başladığını belirten Atalay, marketlerin, mağazaların, işyerlerinin açık olduğunu bildirdi.“Deprem şehri” atmosferinin giderek azaldığını vurgulayan Atalay, köylere kadar sıcak yemek dağıtımının sürdüğünü söyledi.Milletin en temel özelliklerinden birinin “duyarlı işbirliği” olduğunu ifade eden Atalay, şöyle konuştu:“Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı ile muhalefet partilerinin üst düzey yöneticileri bölgeyi ziyaret etti. Bu ziyaretler bütünleşmenin başka bir parçasıdır. Meclisimiz, kurumlarımız işbirliği içinde bunların üstesinden gelecektir. Çadırla ilgili şu anda köyler de dahil bu gece yine takviye ettik. Evi yıkılan ve çadır ihtiyacı olan vatandaşımızın ihtiyacı karşılanmıştır. Ekstra çadır isteyenler için çalışmalar sürüyor. Çadırlarda 1 ay geçici iskanı öngörüyoruz. 1 ay sonrası için kışa, soğuğa dayanaklı, içerisinde banyo, tuvalet ve mutfak olan konteynerleri devreye sokmaya çalışıyoruz. TOKİ Başkanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı bunun ihale şartları üzerinde çalışıyorlar. Konteynerlerle kışı geçirmeye planlıyoruz. Kalıcı konutlara yönelik ihale ve arazi temini için çalışmalar başlatıldı. En geç 1 yıl içinde evi yıkılan vatandaşlara konutları teslim edilecek.”Van'ın tamamında elektrik bulunduğunu belirten Atalay, dün akşam itibarıyla Erciş'in de yüzde 70'ine elektrik verildiğini bildirdi.Köylere halen elektrik verilemediğini ifade eden Atalay, Van Havaalanının da en yoğun günlerini yaşadığını ifade etti.TBMM Genel Kurulunda, görüşmelere geçilmeden önce, geçen hafta yapılan kapalı oturumun tutanaklarının okunması için kısa bir süre kapalı oturum gerçekleştirdi.