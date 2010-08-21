T24 LogoT24 Logo
Gündem

ATALAY: BEN GÖRMEDİM KİTABI ANKARA (A.A) 

21 Ağustos 2010 02:20

-ATALAY: BEN GÖRMEDİM KİTABI ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın yazdığı kitapla ilgili olarak, ''Ben görmedim kitabı. Sadece böyle bir şey olduğu bugün basında çıktı. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak teftiş gönderdik. Onlar inceleyecekler'' dedi. Atalay, Yenimahalle Kaymakamlığı tarafından İller Bankası Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Atalay, bir gazetecinin, ''Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın yazdığı kitap ile ilgili bugün birçok haber yayınlandığını'' anımsatarak, ''kendisinin bu kitabı nasıl değerlendirdiğini'' sorması üzerine, ''Bugün bir inceleme gönderdik, teftiş gönderdik biliyorsunuz. Kendim görmedim tabii...'' dedi. ''Kitapta yer alan iddialarla ilgili ne diyorsunuz'' sorusuna ise Atalay, ''Ben görmedim kitabı. Sadece böyle bir şey olduğu bugün basında çıktı. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak teftiş gönderdik. Onlar inceleyecekler'' yanıtını verdi. ''Avcı'nın görevden alınması söz konusu olabilir mi'' sorusunu da Atalay, ''Değerli arkadaşlar teftiş gönderdik'' diyerek yanıtladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24