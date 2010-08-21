-ATALAY: BEN GÖRMEDİM KİTABI ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın yazdığı kitapla ilgili olarak, ''Ben görmedim kitabı. Sadece böyle bir şey olduğu bugün basında çıktı. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak teftiş gönderdik. Onlar inceleyecekler'' dedi. Atalay, Yenimahalle Kaymakamlığı tarafından İller Bankası Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Atalay, bir gazetecinin, ''Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın yazdığı kitap ile ilgili bugün birçok haber yayınlandığını'' anımsatarak, ''kendisinin bu kitabı nasıl değerlendirdiğini'' sorması üzerine, ''Bugün bir inceleme gönderdik, teftiş gönderdik biliyorsunuz. Kendim görmedim tabii...'' dedi. ''Kitapta yer alan iddialarla ilgili ne diyorsunuz'' sorusuna ise Atalay, ''Ben görmedim kitabı. Sadece böyle bir şey olduğu bugün basında çıktı. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak teftiş gönderdik. Onlar inceleyecekler'' yanıtını verdi. ''Avcı'nın görevden alınması söz konusu olabilir mi'' sorusunu da Atalay, ''Değerli arkadaşlar teftiş gönderdik'' diyerek yanıtladı.