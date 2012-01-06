Atalay: Başbuğ'un tutuklanması önemli bir olay

T24 -

Uludere

Gizlilik



Atalay, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Satırbaşları şöyle:"Önemli bir olay. Yargıdaki gelişmeleri görmek durumundayız. Yargıdan bütün beklediğimiz bu yargıs ditemi adealetin temsilidir. Adaletin adaletli olması çabuk olması gerekiyor. Beklemek lazım. Atalay bizim dönemimizin Genelkurmay Başkanıdır. Başbuğ'u biz atadık. Ayrıntıları ve dosyanın içinde neler var bilmiyorum. Çok uzun zaman birlikte çalıştık. Adalet sistemi doğru yorumlanırsa doğru yanlış ayrılır. Yargının iyi işlemesini beklemek gerek. Türkiye'de çok büyük normalleşme var. Algılama çok değişti. Bakışlar çok farklı, yanlışsa yanlış. Biz yeri gelince yargı yasama yürütmenin ayrımına varıyoruz. Bu ayrım çok önemli. Yargının gecikmesi sorunu var. Yargılamanın gecikmesinden yargı da şikâyetçi. Çok dosyam var diyor yargı. Zamanında yargılama olmazsa adaletli olmaz. Yargılama sürecinin hızlanması için çalışmalar sürüyor. Çalışmayı Adalet Bakanlığı yürütüyor. Yargının hızlanmasının, yargının dosyalarının azalması için düzenlemeler yapılıyor. Yargının yükünü hafifletmemiz gerekir. Uzlaşmayla ilgili tasarılar da görüşülüyor. Tutuklamalarla ilgili düzenlemeler yapılabilir. Şuan benim bununla ilgili net bir şey söylemem doğru değil. Tutuklamayla kriterleri gözden geçirme... Yargıtayla ilgili hızlandırma çalışması. Mekanizmayı hızlandırmak için çözüm arıyoruz.Soruşturma çok şeffaf yürüyor. 35 vatandaşımızın böyle bir duruma maruz kalması çok acı verici ve üzücü bir durum. Terörle mücadele bizim hassasiyetimiz. Sivile zarar vermeme...bu defa böyle bir olay meydana geldi ve bu çalışmayı yürütenleri üzdü... bu konuyla ilgili gizlilik kararı var... Hem MİT müsteşarıyla hem de Genelkurmayla görüştüm ve bilgileri de paylaştım...Uludere'nin iyi araştırılması için bu olayın iyi aydınlaması gerekiyor. Gereken her adım atılır. Biz bu acıyı paylaştık. Soruşturma önemli. Soruşturma yapılacak bu olay açığa çıkacak."