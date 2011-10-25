-Atalay: Barınma ve beslenmede sıkıntı yok VAN (A.A) - 24.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van'daki depremin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, ''Şu anda vatandaşlarımızın gerek barınmasında, gerek beslenmesinde çok büyük mesafe alındı. Çok büyük sıkıntımız yok'' dedi. Atalay, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Atalay, özellikle Erciş'te enkaz kaldırma, arama kurtarma çalışmalarının çok hızlı bir şekilde bugün devam ettiğini söyledi. Bugün düzenledikleri toplantının ardından Erciş'e gittiklerini anlatan Atalay, şöyle konuştu: ''Oradaki çalışmaları bir gözden geçirdik. Hem sağlıkla ilgili orada yürüyen çalışmalara baktık, hem arama kurtarma çalışmalarına baktık. Tabii bu çalışmalar içinde maalesef ölü sayısında bir miktar artış oldu. Şu anda toplam ölü sayımız, kaybımız 273'tür. Yaralılarımız da oluyor, halen enkaz altından çıkarılan yaralılarımız var. Onların tedavileriyle ilgili de daha yoğun çalışmalar devam ediyor. Bugün onlardan birkaç tanesini de biz ziyaret ettik, Erciş'te. Bir yandan da köylerle ilgili, şehircilik bakanımız, TOKİ başkanımız, genel başkan yardımcımız, arkadaşlarımız, milletvekillerimiz köyleri gezdiler. Köylerle ilgili de hem ihtiyaçlar, hem oradaki vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili çalışmalar yürütülmüş oldu. Akşam hepimiz bir araya geldik, bilgileri değiştik ve yapılacaklarla ilgili, acil yapılması gerekenlerle ilgili tekrar bazı kararlar verdik.'' Van'da 3 enkazda halen enkaz kaldırma, arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bilgisini veren Başbakan Yardımcısı Atalay, ''Köylerimizle ilgili artık böyle bir şey yok. Tamamen ulaşıldı, hepsiyle ilgili kayıplarımız belli. Bütün, hem Erciş'te, hem köylerimizdeki cenazelerimiz bugün defnedildi. O işlemler tamamlandı. Biz bunların bir kısmına da taziyede bulunduk, bulunuyoruz. Erciş ile ilgili ise bu gece de yine yoğun şekilde, nöbetleşe dinlenmelerle, tabii hem arama kurtarma, hem enkazlarla ilgili çalışmalar sürecek'' diye konuştu. -''Çalışmalarda çok büyük mesafe alındı''- Sağlık hizmetlerinde yine aynı tempoyla titiz çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Atalay, şöyle devam etti: ''Bir yandan da tabii daha fazla çadır, battaniye, ısıtıcı gibi malzemeler, bunlar geldi. Yine dağıtıldı, çok miktarda ama vatandaşlarımızın bu konuda yine talepleri var. Çünkü her aile evinin yanında, yakınında bir yerde çadırda oturmak istiyor. Kendi konutu sağlam görünse bile artçı depremler sebebiyle konutlara girmek istemiyor. Biz de daha fazla çadır, battaniye, ısıtıcı getiriyoruz. Yine şu saatlerden itibaren yine Van Havaalanı'na çok sayıda uçak inecek. Yani bu gece süresince bu konulardaki eksiğin tamamını gidereceğimizi bekliyoruz. En hızlı şekilde bunların intikali için uğraşıyoruz. Ama şunu da ifade edeyim, şu anda vatandaşlarımızın gerek barınmasında, gerek beslenmesinde çok büyük mesafe alındı. Çok büyük sıkıntımız yok. Sıcak yemekle ilgili bütün köylerimize bu akşam sıcak yemek götürüldü. Kızılay'ın yaptığı yemeklerden bütün köylerimize sıcak yemek servisi yapıldı.'' Sivil toplum kuruluşlarının da giderek faaliyetlerinin arttığını söyleyen Atalay, ''Dolayısıyla şu anda bu manada büyük bir boşluk yok. Bizim tabii yine en büyük çabamız hava biraz da serinledi bugün, aman üşüyen olmasın, hepsinin ihtiyacını karşılayalım ama daha da önemlisi arama kurtarma ve enkaz çalışmalarını çok hızlı yürütelim ve yarın sabaha filan tamamlayalım istiyoruz. Esas ağırlığı da oraya veriyoruz'' ifadelerini kullandı.