-Atalay, Ban ile bir araya geldi DOHA (A.A) - 10.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Forumu'na katılmak için geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun ile bir araya geldi. Atalay, Ban ile Four Seasons Oteli'nde görüştü. Görüşmeye ittifakın eşbaşkanı İspanya'dan da temsilci katıldı. Üçlü görüşmenin ardından TRT ve Anadolu Ajansı'na açıklama yapan Atalay, Medeniyetler İttifakı'nın geleceğiyle ilgili olarak olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Atalay, Ban'ın ittifakla ilgili düşüncelerini açıkladığını vurgulayarak şunları söyledi: "Türkiye olarak Medeniyetler İttifakı projesinin İspanya ile eşbaşkanlığını yapıyoruz. Biz bu projeyi önemsiyoruz. Bugüne kadar destek verdik, bundan sonra da her türlü desteğimiz sürecek. İspanya ile birlikte projenin devamı için çalışmalarımız devam edecek." Atalay, görüşmede Medeniyetler İttifakı projesinin bundan sonra devam etmesi için gerekli olan finans konusunun da ele alındığını belirterek şunları söyledi: "Medeniyetler İttifakı'nın bir de dostlar grubu var. Ülke sayısı 130'a ulaştı. Önümüzdeki ilkbaharda Türkiye'de bir toplantı yapacağız. Bu süreç devam edecek. Bu proje BM şemsiyesi altında olduğu için çok yararlı bir görüşme oldu." Bakan Atalay, görüşmede Ortadoğu'da yaşanan Arap Baharı üzerine görüş alışverişinde de bulunduklarını belirterek, "Ban, bizden Türkiye'nin bu konudaki görüşlerini sordu. Ben de anlattım" dedi. Atalay, yarın sabah başlayacak olan 4. BM Medeniyetler İttifakı Forumu'nun açılışında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın banda alınan video mesajının da yayınlanacağını söyledi.